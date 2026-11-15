Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Διαδηλωτές στην Αλβανία πέταξαν αυγά στο αυτοκίνητο του Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Διαδηλωτές στην Αλβανία πέταξαν αυγά στο αυτοκίνητο του Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ εννέα ακόμη ελέγχονται από τις αρχές
Αυγά και άλλα αντικείμενα εκτόξευσαν διαδηλωτές εναντίον της αυτοκινητοπομπής του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του προς το Γυαλί του Λαλίζι, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:00, στο χωριό Καμέρας, στον οδικό άξονα Μαμίνας – Γυαλί του Λαλίζι. Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να αποκλείσει τον δρόμο, πετώντας αυγά και άλλα αντικείμενα προς τα οχήματα της συνοδείας υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούγονταν συνθήματα όπως «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή».
Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 37 ετών, κατοίκων Τιράνων, οι οποίοι κατηγορούνται για επίθεση λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας.
Παράλληλα, εννέα ακόμη άτομα, ηλικίας από 23 έως 50 ετών, βρίσκονται υπό έρευνα για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Πρόκειται για οκτώ κατοίκους Τιράνων και έναν κάτοικο της Φιέρ.
Η αστυνομία διαβίβασε τον φάκελο στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Δυρραχίου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:00, στο χωριό Καμέρας, στον οδικό άξονα Μαμίνας – Γυαλί του Λαλίζι. Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να αποκλείσει τον δρόμο, πετώντας αυγά και άλλα αντικείμενα προς τα οχήματα της συνοδείας υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούγονταν συνθήματα όπως «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή».
Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 37 ετών, κατοίκων Τιράνων, οι οποίοι κατηγορούνται για επίθεση λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας.
Δείτε το βίντεο με την στιγμή της επίθεσης
🥚🇦🇱 HUEVOS contra el coche del primer ministro de Albania— Sepa Más (@Sepa_mass) November 15, 2026
Activistas lanzaron huevos contra el vehículo del primer ministro Edi Rama en Manez cuando se dirigía a una reunión de su formación política, el Partido Socialista.
Los manifestantes también corearon consignas contra… pic.twitter.com/2BOKc8XJxK
Παράλληλα, εννέα ακόμη άτομα, ηλικίας από 23 έως 50 ετών, βρίσκονται υπό έρευνα για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Πρόκειται για οκτώ κατοίκους Τιράνων και έναν κάτοικο της Φιέρ.
Η αστυνομία διαβίβασε τον φάκελο στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Δυρραχίου για τις περαιτέρω ενέργειες.
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