Διαδηλωτές στην Αλβανία πέταξαν αυγά στο αυτοκίνητο του Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Έντι Ράμα

Διαδηλωτές στην Αλβανία πέταξαν αυγά στο αυτοκίνητο του Έντι Ράμα, δείτε βίντεο

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ εννέα ακόμη ελέγχονται από τις αρχές

Διαδηλωτές στην Αλβανία πέταξαν αυγά στο αυτοκίνητο του Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αυγά και άλλα αντικείμενα εκτόξευσαν διαδηλωτές εναντίον της αυτοκινητοπομπής του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του προς το Γυαλί του Λαλίζι, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:00, στο χωριό Καμέρας, στον οδικό άξονα Μαμίνας – Γυαλί του Λαλίζι. Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να αποκλείσει τον δρόμο, πετώντας αυγά και άλλα αντικείμενα προς τα οχήματα της συνοδείας υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούγονταν συνθήματα όπως «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή».

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 37 ετών, κατοίκων Τιράνων, οι οποίοι κατηγορούνται για επίθεση λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας.


Δείτε το βίντεο με την στιγμή της επίθεσης



Παράλληλα, εννέα ακόμη άτομα, ηλικίας από 23 έως 50 ετών, βρίσκονται υπό έρευνα για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Πρόκειται για οκτώ κατοίκους Τιράνων και έναν κάτοικο της Φιέρ.

Η αστυνομία διαβίβασε τον φάκελο στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Δυρραχίου για τις περαιτέρω ενέργειες.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης