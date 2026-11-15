Ομπράντοβιτς: «Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε», δείτε βίντεο
Ομπράντοβιτς: «Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε», δείτε βίντεο
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε την εντός έδρας νίκη επί του Κολοσσού, ενώ έδωσε το σύνθημα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στην ΕuroLeague
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση των παικτών του.
Ο προπονητής των «πρασίνων» έμεινε ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, ωστόσο τόνισε πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είπε: «Οι παίκτες μου προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Ήταν καλό να τους βλέπω να παίζουν καλή άμυνα, αλλά είχαμε αρκετά λάθη. Κάποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε, όπως τα αμυντικά ριμπάουντ και την προστασία της ρακέτας. Τα υπόλοιπα τα κάναμε σωστά. Μπορεί να κερδίσαμε με πέντε πόντους μόνο, αλλά αυτή δεν ήταν η πραγματική εικόνα του ματς. Ελέγξαμε το ματς και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε και ανάσες στους παίκτες γιατί έχουμε παιχνίδι την Τρίτη».
Ο προπονητής των «πρασίνων» έμεινε ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, ωστόσο τόνισε πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είπε: «Οι παίκτες μου προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Ήταν καλό να τους βλέπω να παίζουν καλή άμυνα, αλλά είχαμε αρκετά λάθη. Κάποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε, όπως τα αμυντικά ριμπάουντ και την προστασία της ρακέτας. Τα υπόλοιπα τα κάναμε σωστά. Μπορεί να κερδίσαμε με πέντε πόντους μόνο, αλλά αυτή δεν ήταν η πραγματική εικόνα του ματς. Ελέγξαμε το ματς και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε και ανάσες στους παίκτες γιατί έχουμε παιχνίδι την Τρίτη».
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