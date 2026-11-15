Ομπράντοβιτς: «Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε», δείτε βίντεο
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Κολοσσός GBL

Ομπράντοβιτς: «Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε», δείτε βίντεο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε την εντός έδρας νίκη επί του Κολοσσού, ενώ έδωσε το σύνθημα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στην ΕuroLeague

Ομπράντοβιτς: «Έχουμε πράγματα να διορθώσουμε», δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-73 του Κολοσσού στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση των παικτών του.

Ο προπονητής των «πρασίνων» έμεινε ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, ωστόσο τόνισε πως υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είπε: «Οι παίκτες μου προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα. Ήταν καλό να τους βλέπω να παίζουν καλή άμυνα, αλλά είχαμε αρκετά λάθη. Κάποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε, όπως τα αμυντικά ριμπάουντ και την προστασία της ρακέτας. Τα υπόλοιπα τα κάναμε σωστά. Μπορεί να κερδίσαμε με πέντε πόντους μόνο, αλλά αυτή δεν ήταν η πραγματική εικόνα του ματς. Ελέγξαμε το ματς και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε και ανάσες στους παίκτες γιατί έχουμε παιχνίδι την Τρίτη».


11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης