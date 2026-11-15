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Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη Stoiximan GBL, βίντεο
Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη Stoiximan GBL, βίντεο
Με κορυφαίο τον Νίκολς που πέτυχε 17 πόντους η ομάδα των δυτικών προαστίων νίκησε τη Μύκονο εντός έδρας στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL το Περιστέρι, αφού επικράτησε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» της Μυκόνου με 84-67.
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθούπουλου παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση και πατώντας το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να φτάσει σχετικά άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα. Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχος ο Νίκολς με 17 πόντους, ενώ για τους νησιώτες ξεχώρισε ο Λοβ με 15 πόντους.
Ισορροπημένο ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και να μοιράζονται το προβάδισμα (6-10, 4'). Ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετέπειτα το Περιστέρι κυριάρχησε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και βρίσκοντας 12 πόντους από τον πάγκο, πραγματοποίησε σερί 15-0, παίρνοντας διψήφια τιμή στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (21-10, 10').
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Μύκονος βελτίωσε την άμυνά της και κάνοντας δικό της σερί (9-0), μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά (22-19, 13').
Η ομάδα του Ξανθόπουλου με δύο εύστοχα τρίποντα από Νίκολς και Γκιουζέλη, έστειλε το ματς στο +8 (30-22, 15'). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Μύκονο να πραγματοποιεί εκ νέου αντεπίθεση και να πηγαίνει στα αποδυτήρια ισόπαλη (35-35, 20'), με τους δύο συλλόγους να βρίσκονται στα ίσια (ριμπ- 16-17, ασίστ- 10-9, κλεψίματα 4-6, λάθη 8-6).
«Ορεξάτο» μπήκε το Περιστέρι μετά την ανάπαυλα, με τους «πρίγκιπες της Δυτικής όχθης» να κάνουν γρήγορο σερί (7-0) και να ξεφεύγουν, (42-35, 21'), ενώ λίγο αργότερα πήραν πάλι... αέρα 11 πόντων (49-38, 23').
Ο Λοβ με στη συνέχεια το πήρε πάνω του και πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους, κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ (53-49, 28'), με τον ίδιο να έχει 11π. Το Περιστέρι απάντησε με τη σειρά του, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με +12 (61-49, 30'), αποκτώντας και πάλι το πλεονέκτημα.
Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά με +14 (66-52, 32') και να ελέγχουν πλήρως τη διακύμανση του αγώνα τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, ενώ λίγο αργότερα ο Νίκολς διαμόρφωσε το (69-53, 34').
Το ίδιο σκηνικό συνέχισε και οδεύοντας προς το φινάλε του αγώνα, με τη Μύκονο να υποπίπτει σε λάθη και το Περιστέρι να τα εκμεταλλεύεται, διατηρώντας διψήφιες διαφορές μέχρι το τέλος (74-59, 37').
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθούπουλου παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση και πατώντας το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να φτάσει σχετικά άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα. Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχος ο Νίκολς με 17 πόντους, ενώ για τους νησιώτες ξεχώρισε ο Λοβ με 15 πόντους.
Ισορροπημένο ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και να μοιράζονται το προβάδισμα (6-10, 4'). Ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετέπειτα το Περιστέρι κυριάρχησε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και βρίσκοντας 12 πόντους από τον πάγκο, πραγματοποίησε σερί 15-0, παίρνοντας διψήφια τιμή στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (21-10, 10').
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Μύκονος βελτίωσε την άμυνά της και κάνοντας δικό της σερί (9-0), μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά (22-19, 13').
Η ομάδα του Ξανθόπουλου με δύο εύστοχα τρίποντα από Νίκολς και Γκιουζέλη, έστειλε το ματς στο +8 (30-22, 15'). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Μύκονο να πραγματοποιεί εκ νέου αντεπίθεση και να πηγαίνει στα αποδυτήρια ισόπαλη (35-35, 20'), με τους δύο συλλόγους να βρίσκονται στα ίσια (ριμπ- 16-17, ασίστ- 10-9, κλεψίματα 4-6, λάθη 8-6).
«Ορεξάτο» μπήκε το Περιστέρι μετά την ανάπαυλα, με τους «πρίγκιπες της Δυτικής όχθης» να κάνουν γρήγορο σερί (7-0) και να ξεφεύγουν, (42-35, 21'), ενώ λίγο αργότερα πήραν πάλι... αέρα 11 πόντων (49-38, 23').
Ο Λοβ με στη συνέχεια το πήρε πάνω του και πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους, κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ (53-49, 28'), με τον ίδιο να έχει 11π. Το Περιστέρι απάντησε με τη σειρά του, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με +12 (61-49, 30'), αποκτώντας και πάλι το πλεονέκτημα.
Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά με +14 (66-52, 32') και να ελέγχουν πλήρως τη διακύμανση του αγώνα τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, ενώ λίγο αργότερα ο Νίκολς διαμόρφωσε το (69-53, 34').
Το ίδιο σκηνικό συνέχισε και οδεύοντας προς το φινάλε του αγώνα, με τη Μύκονο να υποπίπτει σε λάθη και το Περιστέρι να τα εκμεταλλεύεται, διατηρώντας διψήφιες διαφορές μέχρι το τέλος (74-59, 37').
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Πηγή: gazzetta.gr
Πηγή: gazzetta.gr
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