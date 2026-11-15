Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη Stoiximan GBL, βίντεο
SPORTS
Περιστέρι Μύκονος GBL

Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη Stoiximan GBL, βίντεο

Με κορυφαίο τον Νίκολς που πέτυχε 17 πόντους η ομάδα των δυτικών προαστίων νίκησε τη Μύκονο εντός έδρας στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στη Stoiximan GBL, βίντεο
Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL το Περιστέρι, αφού επικράτησε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» της Μυκόνου με 84-67.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθούπουλου παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση και πατώντας το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να φτάσει σχετικά άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα. Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχος ο Νίκολς με 17 πόντους, ενώ για τους νησιώτες ξεχώρισε ο Λοβ με 15 πόντους.



Ισορροπημένο ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και να μοιράζονται το προβάδισμα (6-10, 4'). Ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετέπειτα το Περιστέρι κυριάρχησε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και βρίσκοντας 12 πόντους από τον πάγκο, πραγματοποίησε σερί 15-0, παίρνοντας διψήφια τιμή στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (21-10, 10').

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Μύκονος βελτίωσε την άμυνά της και κάνοντας δικό της σερί (9-0), μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά (22-19, 13').

Η ομάδα του Ξανθόπουλου με δύο εύστοχα τρίποντα από Νίκολς και Γκιουζέλη, έστειλε το ματς στο +8 (30-22, 15'). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Μύκονο να πραγματοποιεί εκ νέου αντεπίθεση και να πηγαίνει στα αποδυτήρια ισόπαλη (35-35, 20'), με τους δύο συλλόγους να βρίσκονται στα ίσια (ριμπ- 16-17, ασίστ- 10-9, κλεψίματα 4-6, λάθη 8-6).

«Ορεξάτο» μπήκε το Περιστέρι μετά την ανάπαυλα, με τους «πρίγκιπες της Δυτικής όχθης» να κάνουν γρήγορο σερί (7-0) και να ξεφεύγουν, (42-35, 21'), ενώ λίγο αργότερα πήραν πάλι... αέρα 11 πόντων (49-38, 23').

Κλείσιμο
Ο Λοβ με στη συνέχεια το πήρε πάνω του και πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους, κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ (53-49, 28'), με τον ίδιο να έχει 11π. Το Περιστέρι απάντησε με τη σειρά του, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με +12 (61-49, 30'), αποκτώντας και πάλι το πλεονέκτημα.

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά με +14 (66-52, 32') και να ελέγχουν πλήρως τη διακύμανση του αγώνα τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, ενώ λίγο αργότερα ο Νίκολς διαμόρφωσε το (69-53, 34').

Το ίδιο σκηνικό συνέχισε και οδεύοντας προς το φινάλε του αγώνα, με τη Μύκονο να υποπίπτει σε λάθη και το Περιστέρι να τα εκμεταλλεύεται, διατηρώντας διψήφιες διαφορές μέχρι το τέλος (74-59, 37').

Τα δεκάλεπτα: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά

Πηγή: gazzetta.gr

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