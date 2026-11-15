Η Άλις Χουάνγκ έφυγε από την εταιρεία πέρυσι, λέει τώρα η Megaspeed
ΚΟΣΜΟΣ
Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ Άλις Χουάνγκ

Η Άλις Χουάνγκ έφυγε από την εταιρεία πέρυσι, λέει τώρα η Megaspeed

Η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη έχει αρχίσει εσωτερικό έλεγχο για όσα ήλθαν στο φως και οδήγησαν στην παραίτηση του επικεφαλής της Nvidia

Η Άλις Χουάνγκ έφυγε από την εταιρεία πέρυσι, λέει τώρα η Megaspeed
Η εταιρεία Megaspeed διαβεβαίωσε ότι η Άλις Χουάνγκ, ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας που διατηρούσε σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, άφησε τη διευθυντική της θέση τον Αύγουστο του 2025.

Η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητές της, αναφέρει το BBC.

Ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση αναφορών «που περιέχουν ισχυρισμούς σχετικά με τις δραστηριότητές μας, την αλυσίδα εφοδιασμού και τις παγκόσμιες λειτουργίες μας, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμα στοιχεία».

Πρόσθεσε ότι «διεξάγει νόμιμες και σύμφωνες με το νόμο επιχειρηματικές δραστηριότητες» και ότι «έχει προσλάβει εξωτερικό νομικό σύμβουλο για τη διεξαγωγή διεξοδικής εσωτερικής έρευνας».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, αφού αποκαλύφθηκε ότι φέρεται να είχε ερωτικές σχέσεις τόσο με την Άλις Χουάνγκ όσο και με μία από τις υπαλλήλους του. (Το Reuters είχε αναφέρει ότι είχε σχέσεις και με μία ακόμη υπάλληλο της Nvidia).

Η Megaspeed είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής τσιπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

Το σκάνδαλο στην Nvidia έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλών προδιαγραφών να κατέληξαν στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

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