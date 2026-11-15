Τραγωδία με 50χρονη στην Αλόννησο: Την παρέσυρε και την σκότωσε ο άνδρας της κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό του
ΕΛΛΑΔΑ
Αλόννησος Νεκρή

Τραγωδία με 50χρονη στην Αλόννησο: Την παρέσυρε και την σκότωσε ο άνδρας της κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό του

Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι όταν ο σύζυγός της έκανε όπισθεν με το φορτηγό – Το ζευγάρι είχε πάει στην περιοχή για να κόψει ξύλα

Τραγωδία με 50χρονη στην Αλόννησο: Την παρέσυρε και την σκότωσε ο άνδρας της κάνοντας όπισθεν με το φορτηγό του
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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο  την Κυριακή, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της, κατά τη διάρκεια οπισθοπορείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορείς το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού προκειμένου να κόψει ξύλα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας έκανε όπισθεν με το φορτηγό του, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της συζύγου του, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Όπως αναφέρει το Skiathoslife.gr από την πτώση στο έδαφος, η 50χρονη υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.

Η γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ζούσε επί πολλά χρόνια στην Αλόννησο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από το νησί. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η σορός της 50χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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