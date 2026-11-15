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Τερματοφύλακας έγινε σκόρερ με απίστευτο φάουλ από τη μία εστία στην άλλη, δείτε βίντεο
Τερματοφύλακας έγινε σκόρερ με απίστευτο φάουλ από τη μία εστία στην άλλη, δείτε βίντεο
Ο Μπεν Γουίντερμποτομ έγραψε ιστορία στην νικηφόρα αναμέτρηση της Μπάροου κόντρα στην Γκέιτσχεντ για την πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας
Ο Μπεν Γουίντερμποτομ έγινε ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Μπάροου που σκοράρει με τη φανέλα της ομάδας, στη νίκη της με 3-0 επί της ουραγού Γκέιτσχεντ.
Ο πρώτος που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Κέβιν Τόμας, ο οποίος είχε σκοράρει από το σημείο του πέναλτι τον Μάιο του 1982, στη νίκη της Μπάροου με 3-1 επί της Γκρέιβσεντ.
Η απίθανη στιγμή του Γουίντερμποτομ ήρθε επτά λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90', όταν εκτέλεσε ένα μακρινό φάουλ από το δικό του μισό του γηπέδου. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας άναυδους τους αντιπάλους.
Νωρίτερα, ο Κίτον Γουόρντ είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ίνες Κάμερον ευστόχησε από την άσπρη βούλα μετά την ανάπαυλα, σημειώνοντας το τέταρτο προσωπικό του γκολ στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις.
Ο πρώτος που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Κέβιν Τόμας, ο οποίος είχε σκοράρει από το σημείο του πέναλτι τον Μάιο του 1982, στη νίκη της Μπάροου με 3-1 επί της Γκρέιβσεντ.
Η απίθανη στιγμή του Γουίντερμποτομ ήρθε επτά λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90', όταν εκτέλεσε ένα μακρινό φάουλ από το δικό του μισό του γηπέδου. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας άναυδους τους αντιπάλους.
Νωρίτερα, ο Κίτον Γουόρντ είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ίνες Κάμερον ευστόχησε από την άσπρη βούλα μετά την ανάπαυλα, σημειώνοντας το τέταρτο προσωπικό του γκολ στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις.
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