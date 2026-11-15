Τερματοφύλακας έγινε σκόρερ με απίστευτο φάουλ από τη μία εστία στην άλλη, δείτε βίντεο
SPORTS
Μπεν Γουίντερμποτομ γκολ τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας έγινε σκόρερ με απίστευτο φάουλ από τη μία εστία στην άλλη, δείτε βίντεο

Ο Μπεν Γουίντερμποτομ έγραψε ιστορία στην νικηφόρα αναμέτρηση της Μπάροου κόντρα στην Γκέιτσχεντ για την πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας

Τερματοφύλακας έγινε σκόρερ με απίστευτο φάουλ από τη μία εστία στην άλλη, δείτε βίντεο
Ο Μπεν Γουίντερμποτομ έγινε ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Μπάροου που σκοράρει με τη φανέλα της ομάδας, στη νίκη της με 3-0 επί της ουραγού Γκέιτσχεντ.

Ο πρώτος που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Κέβιν Τόμας, ο οποίος είχε σκοράρει από το σημείο του πέναλτι τον Μάιο του 1982, στη νίκη της Μπάροου με 3-1 επί της Γκρέιβσεντ.

Η απίθανη στιγμή του Γουίντερμποτομ ήρθε επτά λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90', όταν εκτέλεσε ένα μακρινό φάουλ από το δικό του μισό του γηπέδου. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας άναυδους τους αντιπάλους.

Νωρίτερα, ο Κίτον Γουόρντ είχε ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ίνες Κάμερον ευστόχησε από την άσπρη βούλα μετά την ανάπαυλα, σημειώνοντας το τέταρτο προσωπικό του γκολ στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις.


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