Διπλό του Αμαρουσίου μέσα στα Γιάννενα, 104-93 τον Βίκο με καθοριστικό τον Γουόκερ, βίντεο

Το ματς έφτασε ακόμα και στο -3 (88-91) με 4 λεπτά να απομένουν, όμως ο Φλόιντ έχασε σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσει αστοχώντας σε τρίποντο.Πιο ψύχραιμο το Μαρούσι στο φινάλε απέναντι στον Βίκο, που έχασε και τον σημαντικό στο ματς Καρακώστα με 5 φάουλ, κατάφερε εν τέλει να φτάσει στη νίκη μεΤα δεκάλεπτα: 18-32, 41-55, 69-82, 93-104ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έβγαλε αντίδραση κάθε φορά που ο Βίκος πίεζε να μπει στο παιχνίδι.MVP ΗΤΑΝ Ο... Ο Τζόρνταν του Αμαρουσίου, ο φανταστικός Γουόκερ με 36 πόντους (2/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 20/21 βολές) και 5 ασίστΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...εξίσου καθοριστικός Ντε Σόουζα με double- double 18 πόντων και 10 ριμπάουντΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Απίθανος ο Τζόρνταν του Βίκου με 38 πόντους (5/12 τρίποντα) και 4 ασίστΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣAN ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟI... O Γουέαρ δεν ήταν καθόλου επιδραστικός για το Μαρούσι, αλλά και ο Φρίμαν μπορούσε να δώσει περισσότερα για τον ΒίκοΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η χαοτική διαφορά στα ριμπάουντ με 48 για το Μαρούσι έναντι 28 του Βίκου