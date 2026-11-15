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Superbet League 2: Ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Athens Kallithea (1-1), δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Athens Kallithea (1-1), δείτε τα γκολ
Η ομάδα της Αττικής άνοιξε το σκορ στο 33' με τον Μπαουτίστα, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και βρήκαν το δρόμο της ισοφάρισης με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καραμπέρη στο 72ο λεπτό
Bαθμούς, εντυπώσεις και από ένα ημίχρονο, μοιράσθηκαν ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Αthens Kallithea, καθώς η αναμέτρηση που έγινε στην έδρα των «Ποντίων» για την 11η αγωνιστική της Superbet League 2, έληξε χωρίς νικητή (1-1).
Το γκολ για την αθηναϊκή ομάδα, σημείωσε ο Μπαουτίστα στο 33ο λεπτό, ενώ νωρίτερα ο Μιχάλης Μανιάς έχασε πέναλτι και μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με εκτέλεση φάουλ του Καραμπέρη στο 72ο λεπτό.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο ημίχρονο της αναμέτρησης, οι διοικούντες τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εξέδωσαν λακωνική ανακοίνωση, διαμαρτυρόμενοι για τον καταλογισμό του πέναλτι: «Οι πληροφορίες μας για τον Κ. Τομαρά βγήκαν αληθινές!!!! Κ. ΛΑΝΟΥΑ ΑΚΟΥΤΕ;;;».
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα:
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0
Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
Αστέρας Τρίπολης Β’ - ΠΑΟΚ Β’ 4-0
ΑΕΛ - Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Μαρκό - Ζάκυνθος (14:00)
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β’ (14:45)
Το γκολ για την αθηναϊκή ομάδα, σημείωσε ο Μπαουτίστα στο 33ο λεπτό, ενώ νωρίτερα ο Μιχάλης Μανιάς έχασε πέναλτι και μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν με εκτέλεση φάουλ του Καραμπέρη στο 72ο λεπτό.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο ημίχρονο της αναμέτρησης, οι διοικούντες τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εξέδωσαν λακωνική ανακοίνωση, διαμαρτυρόμενοι για τον καταλογισμό του πέναλτι: «Οι πληροφορίες μας για τον Κ. Τομαρά βγήκαν αληθινές!!!! Κ. ΛΑΝΟΥΑ ΑΚΟΥΤΕ;;;».
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα:
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0
Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
Αστέρας Τρίπολης Β’ - ΠΑΟΚ Β’ 4-0
ΑΕΛ - Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Μαρκό - Ζάκυνθος (14:00)
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β’ (14:45)
Νίκη Βόλου - Πύργος (15:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 21 -11αγ.
3. ΑΕΛ 20 -11αγ.
4. Ελλάς Σύρου 19 -11αγ.
5. Νίκη Βόλου 17
. Πανιώνιος 17
7. Πανσερραϊκός 16 -11αγ.
. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 16 -11αγ.
9. Πανθρακικός 13 -11αγ.
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12 -11αγ.
. ΠΑΟΚ Β΄ 12 -11αγ.
12. Νέστος Χρυσούπολης 9 -11αγ.
. Πύργος 9
. Απόλλων Καλαμαριάς 9 -11αγ.
15. Ολυμπιακός Β΄ 6
16. Ζάκυνθος 4
* Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ' αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 21 -11αγ.
3. ΑΕΛ 20 -11αγ.
4. Ελλάς Σύρου 19 -11αγ.
5. Νίκη Βόλου 17
. Πανιώνιος 17
7. Πανσερραϊκός 16 -11αγ.
. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 16 -11αγ.
9. Πανθρακικός 13 -11αγ.
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12 -11αγ.
. ΠΑΟΚ Β΄ 12 -11αγ.
12. Νέστος Χρυσούπολης 9 -11αγ.
. Πύργος 9
. Απόλλων Καλαμαριάς 9 -11αγ.
15. Ολυμπιακός Β΄ 6
16. Ζάκυνθος 4
* Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ' αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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