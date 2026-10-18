Μπαρτζώκας: Η ομάδα πρέπει να επιδεικνύει σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Βίκος Φαlcons και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να επιδεικνύει σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι