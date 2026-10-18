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Μπαρτζώκας: Η ομάδα πρέπει να επιδεικνύει σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι
Μπαρτζώκας: Η ομάδα πρέπει να επιδεικνύει σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Βίκος Φαlcons και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να επιδεικνύει σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός έχοντας κορυφαίο παίκτη του τον Κόντι Μίλερ Μακ-Ιντάιρ επικράτησε με 79-68 των Βίκος Φαlcons και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να επιδεικνύει σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι που παίζει.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά στον Βίκο να μακροημερεύσει στην κατηγορία, να βοηθήσει Έλληνες παίκτες να βελτιωθούν, να φέρει ξένους παίκτες που θα κάνουν καριέρα και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να δει καλά παιχνίδια. Ελπίζω καλύτερα από το σημερινό που τους προσφέραμε εμείς, για να αγαπήσει το μπάσκετ. Για εμάς, προφανώς, ήταν μια διαδικασία… Να έρθουμε να παίξουμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε και να μην τραυματιστεί κανείς. Δυστυχώς, είχαμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, με δύο παρατάσεις. Πολλοί παίκτες δεν ταξίδεψαν καν εδώ. Αναγκαστικά έπαιξαν παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί. Προφανώς το επίπεδο του μπάσκετ που παίξαμε ούτε περίμενα, αλλά ούτε ήταν και τελικά αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα. Το πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, είναι εξοντωτικό για εμάς και πρέπει...».
Για το τι πήρε από τους παίκτες του: «Κοιτάξτε, πραγματικά δεν είναι τι να πάρω εγώ. Δεν είναι τι θα πάρω εγώ. Είναι τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια, επί της ουσίας, γιατί εδώ παίζουμε με μια ευθύνη. Πέρσι τερματίσαμε αήττητοι στην κανονική περίοδο και στα πλέι οφ, μέχρι τα δύο με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να χάσει παιχνίδι. Δεν έχει σημασία πόσους τραυματίες έχει, ποιο είναι το πρόγραμμα, ξέρετε. Είναι η ευθύνη αυτής της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα η ομάδα να επιδεικνύει μια σοβαρότητα. Δεν χρειάζεται να θέλγει με την απόδοσή της, αλλά πρέπει τουλάχιστον να κάνει πέντε βασικά πράγματα καλά, τα οποία σήμερα πολλές φορές δεν τα κάναμε. Δίναμε την μπάλα στα χέρια στους αντιπάλους, εκτελούσαμε αργά, πήγαμε τελείως διαφορετικά από το πλάνο του παιχνιδιού».
Για την κούραση: «Καταλαβαίνω πως υπάρχει κούραση. Υπάρχει και το κίνητρο, ξέρετε. Δεν θέλω να πω κάτι για κάποιους παίκτες που είχαν συμμετοχή σημαντική στα προηγούμενα παιχνίδια, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και λοιπά. Και το κίνητρο είναι διαφορετικό. Ένα γήπεδο μικρό, ο αντίπαλος... Αλλιώς είναι τα παιχνίδια με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Και το καταλαβαίνω. Απλώς, επειδή υπάρχει ευθύνη όλων μας, ο Ολυμπιακός να παίζει να κερδίζει, νομίζω ότι πρέπει να... Από αυτό το παιχνίδι το μόνο που θα κρατήσουμε και να διδαχθούμε κάτι είναι ότι πρέπει να παίζουμε σοβαρά για σαράντα λεπτά. Όποιος παίζει πρέπει να συνεισφέρει στον Ολυμπιακό».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά στον Βίκο να μακροημερεύσει στην κατηγορία, να βοηθήσει Έλληνες παίκτες να βελτιωθούν, να φέρει ξένους παίκτες που θα κάνουν καριέρα και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να δει καλά παιχνίδια. Ελπίζω καλύτερα από το σημερινό που τους προσφέραμε εμείς, για να αγαπήσει το μπάσκετ. Για εμάς, προφανώς, ήταν μια διαδικασία… Να έρθουμε να παίξουμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε και να μην τραυματιστεί κανείς. Δυστυχώς, είχαμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, με δύο παρατάσεις. Πολλοί παίκτες δεν ταξίδεψαν καν εδώ. Αναγκαστικά έπαιξαν παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί. Προφανώς το επίπεδο του μπάσκετ που παίξαμε ούτε περίμενα, αλλά ούτε ήταν και τελικά αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αλλά καταλαβαίνω απόλυτα. Το πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, είναι εξοντωτικό για εμάς και πρέπει...».
Για το τι πήρε από τους παίκτες του: «Κοιτάξτε, πραγματικά δεν είναι τι να πάρω εγώ. Δεν είναι τι θα πάρω εγώ. Είναι τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια, επί της ουσίας, γιατί εδώ παίζουμε με μια ευθύνη. Πέρσι τερματίσαμε αήττητοι στην κανονική περίοδο και στα πλέι οφ, μέχρι τα δύο με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να χάσει παιχνίδι. Δεν έχει σημασία πόσους τραυματίες έχει, ποιο είναι το πρόγραμμα, ξέρετε. Είναι η ευθύνη αυτής της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα η ομάδα να επιδεικνύει μια σοβαρότητα. Δεν χρειάζεται να θέλγει με την απόδοσή της, αλλά πρέπει τουλάχιστον να κάνει πέντε βασικά πράγματα καλά, τα οποία σήμερα πολλές φορές δεν τα κάναμε. Δίναμε την μπάλα στα χέρια στους αντιπάλους, εκτελούσαμε αργά, πήγαμε τελείως διαφορετικά από το πλάνο του παιχνιδιού».
Για την κούραση: «Καταλαβαίνω πως υπάρχει κούραση. Υπάρχει και το κίνητρο, ξέρετε. Δεν θέλω να πω κάτι για κάποιους παίκτες που είχαν συμμετοχή σημαντική στα προηγούμενα παιχνίδια, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και λοιπά. Και το κίνητρο είναι διαφορετικό. Ένα γήπεδο μικρό, ο αντίπαλος... Αλλιώς είναι τα παιχνίδια με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Και το καταλαβαίνω. Απλώς, επειδή υπάρχει ευθύνη όλων μας, ο Ολυμπιακός να παίζει να κερδίζει, νομίζω ότι πρέπει να... Από αυτό το παιχνίδι το μόνο που θα κρατήσουμε και να διδαχθούμε κάτι είναι ότι πρέπει να παίζουμε σοβαρά για σαράντα λεπτά. Όποιος παίζει πρέπει να συνεισφέρει στον Ολυμπιακό».
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