Η ομοσπονδία της Πορτογαλίας απέβαλε προσωρινά τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική και άνοιξε πειθαρχική διαδικασία

Η διαδικασία θεωρείται κατεπείγουσα μετά τα όσα συνέβησαν στη Δανία και την αποχώρηση του 41χρονου σούπερ σταρ από την αποστολή





Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε πως έχει ήδη ανοίξει η πειθαρχική διαδικασία κατά του 41χρονου σούπερ σταρ και αρχηγού της εθνικής ομάδας.







Conselho de Disciplina abre processo a Cristiano Ronaldo Leia aqui: https://t.co/AoSM45SfdV #selecao — A BOLA (@abolapt) October 10, 2026 Ο Ρονάλντο κινδυνεύει με ποινή αποβολής από την εθνική ομάδα για σημαντικό χρονικό διάστημα (από έναν έως έξι μήνες) σύμφωνα με τους κανονισμούς της ομοσπονδίας.



Είχε δηλώσει έτοιμος να επιστρέψει







Δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Είμαι ο αρχηγός και αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους.



Ακούω επίσης πολλά για αποχαιρετιστήριους αγώνες, ότι πρέπει να έχω έναν αποχαιρετισμό αντάξιο της πορείας μου και ότι η Ομοσπονδία θέλει να μου δώσει αυτή την ευκαιρία.



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Μπορώ να υποσχεθώ στους φιλάθλους μου και ιδιαίτερα στους Πορτογάλους ότι θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι αποχαιρετιστήριοι αγώνες. Θα υπάρχει χρόνος γι’ αυτό.



Όταν όμως σκέφτομαι την εθνική, σκέφτομαι πάνω απ’ όλα τον ανταγωνισμό.



Αυτό σκεφτόμουν ακόμη και την ημέρα που έμαθα ότι πέθανε ο πατέρας μου. Βρισκόμουν σε αποστολή της εθνικής και αποφάσισα να παραμείνω μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας της επόμενης ημέρας. Για τη χώρα μου έκανα κάτι που δεν θα έκανα ποτέ για κανέναν σύλλογο.



Προσωρινά εκτός εθνικής Πορτογαλίας τέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με αφορμή το περιστατικό στη Δανία και την αποχώρησή του από την αποστολή λίγο πριν το παιχνίδι για το Nations League.Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε πως έχει ήδη ανοίξει η πειθαρχική διαδικασία κατά του 41χρονου σούπερ σταρ και αρχηγού της εθνικής ομάδας.Μέχρι να γίνει γνωστή η απόφαση και η πιθανή ποινή που θα επιβληθεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τέθηκε εκτός εθνικής ομάδας. Η Πορτογαλία υποδέχεται στις 14 Νοεμβρίου τη Δανία και τρεις ημέρες αργότερα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουαλία στα δύο επόμενα παιχνίδια της για το Nations League.Ο Ρονάλντο κινδυνεύει με ποινή αποβολής από την εθνική ομάδα για σημαντικό χρονικό διάστημα (από έναν έως έξι μήνες) σύμφωνα με τους κανονισμούς της ομοσπονδίας.Ο Ρονάλντο στη δήλωση που είχε δημοσιοποιήσει είχε τονίσει μεταξύ άλλων έτοιμος να επιστρέψει στην εθνική παρά την κόντρα του με τον Ζόρζε Ζέσους και αφού εκτίσει την όποια ποινή του επιβληθεί: «Η πράξη μου πρέπει να αξιολογηθεί και να τιμωρηθεί από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα ελαφρυντικό.Δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Είμαι ο αρχηγός και αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους.Ακούω επίσης πολλά για αποχαιρετιστήριους αγώνες, ότι πρέπει να έχω έναν αποχαιρετισμό αντάξιο της πορείας μου και ότι η Ομοσπονδία θέλει να μου δώσει αυτή την ευκαιρία.Στη ζωή μου έμαθα ότι κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν.Μπορώ να υποσχεθώ στους φιλάθλους μου και ιδιαίτερα στους Πορτογάλους ότι θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι αποχαιρετιστήριοι αγώνες. Θα υπάρχει χρόνος γι’ αυτό.Όταν όμως σκέφτομαι την εθνική, σκέφτομαι πάνω απ’ όλα τον ανταγωνισμό.Αυτό σκεφτόμουν ακόμη και την ημέρα που έμαθα ότι πέθανε ο πατέρας μου. Βρισκόμουν σε αποστολή της εθνικής και αποφάσισα να παραμείνω μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας της επόμενης ημέρας. Για τη χώρα μου έκανα κάτι που δεν θα έκανα ποτέ για κανέναν σύλλογο.

Επομένως, εάν είμαι καλά σωματικά, εάν αγωνίζομαι με την ομάδα μου και, ελπίζω, συνεχίζω να σκοράρω, μετά την έκτιση της τιμωρίας που θα μου επιβληθεί θα είμαι διαθέσιμος, όπως ήμουν πάντοτε μέχρι σήμερα, για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την εθνική Πορτογαλίας» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.