Γιαγιά με 12 εγγόνια έμεινε πέντε ώρες στη «σανίδα» και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο

Πώς άρχισε να κάνει «σανίδα» και η συμβουλή της

Όπως είχε εξηγήσει στο Guinness World Records, οι πρώτες δύο ώρες πέρασαν σχετικά γρήγορα, όμως οι επόμενες δύο αποδείχθηκαν πολύ πιο απαιτητικές.«Η τελευταία ώρα ήταν η πιο δύσκολη, καθώς έπρεπε να παραμείνω συγκεντρωμένη και να διατηρήσω τη σωστή στάση», είχε αναφέρει.Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν το τελευταίο μισάωρο, όταν επικεντρώθηκε στην αναπνοή της, προσπαθώντας να παραμείνει ήρεμη και να ελέγξει το τρέμουλο του σώματός της.Η σχέση της Γουάιλντ με τη συγκεκριμένη άσκηση ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, έπειτα από έναν τραυματισμό στον καρπό της.Καθώς είχε σπάσει το χέρι της και φορούσε γύψο, αναζητούσε έναν τρόπο να συνεχίσει να γυμνάζεται. Διαπίστωσε ότι μπορούσε να κάνει «σανίδα» ακόμη και με τον γύψο και έτσι άρχισε να εντάσσει την άσκηση στην καθημερινότητά της.«Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να διαβάζω και να κάνω διάφορα πράγματα όσο βρισκόμουν στη θέση της σανίδας και την αγάπησα», εξήγησε.Η 61χρονη, η οποία σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες έχει 12 εγγόνια, ενθαρρύνει όσους θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους να επιμένουν στην προπόνηση και να αξιοποιούν τον χρόνο τους.«Συνεχίστε να προσπαθείτε και να εξασκείστε. Όταν χρειάζεται να διαβάσετε ή να εργαστείτε στον υπολογιστή σας, απλώς καθίστε στο πάτωμα και κάντε το από εκεί», συμβούλευσε.Η ίδια αποτελεί πλέον παράδειγμα του πόσο σημαντικές είναι η συστηματική εξάσκηση, η αντοχή και η αυτοσυγκέντρωση για την επίτευξη ενός απαιτητικού αθλητικού στόχου.