Γιαγιά με 12 εγγόνια έμεινε πέντε ώρες στη «σανίδα» και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο
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Ρεκόρ Γκίνες Σανίδα Καναδάς Γιαγιά

Γιαγιά με 12 εγγόνια έμεινε πέντε ώρες στη «σανίδα» και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο

Η 61χρονη Καναδή Ντόνα Τζιν Γουάιλντ ξεπέρασε κατά σχεδόν μισή ώρα την προηγούμενη επίδοσή της – Πώς ξεκίνησε την ασυνήθιστη προπόνηση

Γιαγιά με 12 εγγόνια έμεινε πέντε ώρες στη «σανίδα» και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο
Μια 61χρονη γιαγιά από τον Καναδά κατάφερε να παραμείνει επί πέντε συνεχόμενες ώρες στη θέση «σανίδα» (plank), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στη συγκεκριμένη άσκηση κοιλιακών. Η Ντόνα Τζιν Γουάιλντ πέτυχε το εντυπωσιακό κατόρθωμα στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των Huntsman World Senior Games στη Γιούτα των ΗΠΑ, βελτιώνοντας κατά σχεδόν 30 λεπτά την προηγούμενη επίδοσή της.

Η Γουάιλντ ξεκίνησε την προσπάθειά της στις 15:03 και ολοκλήρωσε την άσκηση στις 20:03, παραμένοντας στην ίδια απαιτητική στάση για πέντε ολόκληρες ώρες. Σύμφωνα με το Storyful, εκπρόσωπος της διοργάνωσης ανέφερε ότι αρκετοί κριτές εναλλάσσονταν σε βάρδιες, προκειμένου να παρακολουθούν την προσπάθειά της σε όλη τη διάρκειά της.



Οι αυστηροί κανόνες και το προηγούμενο ρεκόρ

Η 61χρονη είχε ήδη καταφέρει να γράψει το όνομά της στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, όταν στις 21 Μαρτίου 2004 είχε παραμείνει στη θέση «σανίδα» για 4 ώρες, 30 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.

Εκείνη η προσπάθεια είχε πραγματοποιηθεί σε λύκειο του Καναδά, όπου η ίδια είχε εργαστεί στο παρελθόν ως υποδιευθύντρια.



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Σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ρεκόρ Γκίνες, όποιος επιχειρεί να καταρρίψει το συγκεκριμένο ρεκόρ πρέπει να διατηρεί τους πήχεις των χεριών και τα δάχτυλα των ποδιών του σε συνεχή επαφή με το έδαφος.

Το υπόλοιπο σώμα πρέπει να παραμένει ανασηκωμένο, σχηματίζοντας μια ευθεία γραμμή καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή απώλεια της σωστής στάσης μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της επίδοσης.

«Οι αγκώνες μου πονούσαν πολύ»

Μιλώντας μετά την προηγούμενη κατάρριψη του ρεκόρ, η Γουάιλντ είχε περιγράψει τις σωματικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και τη σημασία της συγκέντρωσης.

«Οι αγκώνες μου πονούσαν αρκετά. Ανησυχούσα τόσο πολύ μήπως χάσω τη σωστή στάση του σώματός μου και νομίζω ότι γι' αυτό πονούσαν και οι τετρακέφαλοί μου, επειδή ήμουν πολύ σφιγμένη», είχε δηλώσει.

Όπως είχε εξηγήσει στο Guinness World Records, οι πρώτες δύο ώρες πέρασαν σχετικά γρήγορα, όμως οι επόμενες δύο αποδείχθηκαν πολύ πιο απαιτητικές.

«Η τελευταία ώρα ήταν η πιο δύσκολη, καθώς έπρεπε να παραμείνω συγκεντρωμένη και να διατηρήσω τη σωστή στάση», είχε αναφέρει.



Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν το τελευταίο μισάωρο, όταν επικεντρώθηκε στην αναπνοή της, προσπαθώντας να παραμείνει ήρεμη και να ελέγξει το τρέμουλο του σώματός της.

Πώς άρχισε να κάνει «σανίδα» και η συμβουλή της

Η σχέση της Γουάιλντ με τη συγκεκριμένη άσκηση ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, έπειτα από έναν τραυματισμό στον καρπό της.

Καθώς είχε σπάσει το χέρι της και φορούσε γύψο, αναζητούσε έναν τρόπο να συνεχίσει να γυμνάζεται. Διαπίστωσε ότι μπορούσε να κάνει «σανίδα» ακόμη και με τον γύψο και έτσι άρχισε να εντάσσει την άσκηση στην καθημερινότητά της.

«Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να διαβάζω και να κάνω διάφορα πράγματα όσο βρισκόμουν στη θέση της σανίδας και την αγάπησα», εξήγησε.

Η 61χρονη, η οποία σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες έχει 12 εγγόνια, ενθαρρύνει όσους θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους να επιμένουν στην προπόνηση και να αξιοποιούν τον χρόνο τους.

«Συνεχίστε να προσπαθείτε και να εξασκείστε. Όταν χρειάζεται να διαβάσετε ή να εργαστείτε στον υπολογιστή σας, απλώς καθίστε στο πάτωμα και κάντε το από εκεί», συμβούλευσε.

Η ίδια αποτελεί πλέον παράδειγμα του πόσο σημαντικές είναι η συστηματική εξάσκηση, η αντοχή και η αυτοσυγκέντρωση για την επίτευξη ενός απαιτητικού αθλητικού στόχου.

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