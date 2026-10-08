Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Παυλίδης: Η υποδειγματική στάση του στο «χρυσό» φλερτ της Φενέρ και το μεγάλο «ευχαριστώ» της Μπενφίκα!
Παυλίδης: Η υποδειγματική στάση του στο «χρυσό» φλερτ της Φενέρ και το μεγάλο «ευχαριστώ» της Μπενφίκα!
Το περασμένο καλοκαίρι ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε μπροστά σε μία ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική προοπτική, καθώς η Φενέρμπαχτσε επιχείρησε να τον αποκτήσει από την Μπενφίκα, καταθέτοντας πρόταση που ξεπερνούσε τα 50 εκατ. ευρώ
Παρά τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός παρέμεινε προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με τους «Αετούς», διαχειριζόμενος με επαγγελματισμό το ενδιαφέρον του τουρκικού συλλόγου.
Παρά τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός παρέμεινε προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με τους «Αετούς», διαχειριζόμενος με επαγγελματισμό το ενδιαφέρον του τουρκικού συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Παρά τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός παρέμεινε προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με τους «Αετούς», διαχειριζόμενος με επαγγελματισμό το ενδιαφέρον του τουρκικού συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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