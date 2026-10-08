Παυλίδης: Η υποδειγματική στάση του στο «χρυσό» φλερτ της Φενέρ και το μεγάλο «ευχαριστώ» της Μπενφίκα!
SPORTS

Παυλίδης: Η υποδειγματική στάση του στο «χρυσό» φλερτ της Φενέρ και το μεγάλο «ευχαριστώ» της Μπενφίκα!

Το περασμένο καλοκαίρι ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε μπροστά σε μία ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική προοπτική, καθώς η Φενέρμπαχτσε επιχείρησε να τον αποκτήσει από την Μπενφίκα, καταθέτοντας πρόταση που ξεπερνούσε τα 50 εκατ. ευρώ

Παυλίδης: Η υποδειγματική στάση του στο «χρυσό» φλερτ της Φενέρ και το μεγάλο «ευχαριστώ» της Μπενφίκα!
Παρά τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός παρέμεινε προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με τους «Αετούς», διαχειριζόμενος με επαγγελματισμό το ενδιαφέρον του τουρκικού συλλόγου.

Παρά τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός παρέμεινε προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με τους «Αετούς», διαχειριζόμενος με επαγγελματισμό το ενδιαφέρον του τουρκικού συλλόγου.

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Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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