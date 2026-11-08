Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Με Γουόρντ ο Ολυμπιακός απέδρασε από το Μαρούσι με 83-81, δείτε βίντεο
Με Γουόρντ ο Ολυμπιακός απέδρασε από το Μαρούσι με 83-81, δείτε βίντεο
Μετά από ματς θρίλερ στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της ομάδας των Βορείων προαστίων με καλάθι του Τάισον Γουόρντ λίγο πριν το φινάλε – Παραμένει αήττητη η ομάδα του Μπαρτζώκα στη Stoiximan GBL
Το Μαρούσι ήταν πραγματικά απίστευτο κόντρα στον Ολυμπιακό, άγγιξε το θαύμα και τη μεγάλη νίκη, όμως ο Τάισον Γουόρντ, του χάλασε τα σχέδια. Με καλάθι του Αμερικανού τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, οι πρωταθλητές πήραν το διπλό με 83-81 για την 6η αγωνιστική της GBL.
Μαρούσι - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 7-0 (δίποντα Γουόρντ - Βεζένκοβ και τρίποντο ΜακΙντάιρ), με το Μαρούσι να απαντάει με βολή του Γουέρ και τρίποντο του Σαλάς για το 4-7 στο 06:37. Μετά από τρίποντα των Τζόσεφ - Βεζένκοβ και δίποντο του Μιλουτίνοφ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει διψήφια διαφορά (17-7) στο 04:15. Με επιμέρους σκορ 11-4, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 18-22, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-20.
Ο Λούντζης είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει για το 22-26 στο 08:43. Με τρεις πόντους του Νετζήπογλου και τρεις του Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 25-24 στο 06:17, με το Μαρούσι να μειώνει σε 35-37 στο 01:39, με επιμέρους σκορ 10-3. Ο Φουρνιέ με βολές είχε κάνει το 38-41, ωστόσο οι δύο ομάδες είχαν πάει στα αποδυτήρια ισόπαλες (41-41), με τον Κόνιαρη να ισοφαρίζει με τρίποντο.
Ο Φουρνιέ είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κόνιαρη να απαντάει με δίποντο στο 08:33 για το 43-44.Ο Γουόρντ είχε κάνει το 49-55 με τρίποντο στο 04:57, ωστόσο με σερί 8-0 από το 04:44 (Σαλάς) μέχρι το 03:44 (Ντε Σόουζα), το Μαρούσι είχε κάνει το 56-55 και είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Ο Φουρνιέ με βολές είχε βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (62-63) στο 01:10, όμως με τρίποντο του Λούντζη, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 65-63.
Ο Βεζένκοβ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντρέχσελ να απαντάει με βολές για το 67-65 στο 08:41.Ο Εντζάι με κάρφωμα είχε ισοφαρίσει (67-67) όμως με δίποντο του Λούντζη και τρίποντο του Κόνιαρη, το Μαρούσι είχε κάνει το 72-67 στο 06:29. Με δίποντο του Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει σε 72-72 στο 04:52. Ο Κασελάκης είχε κάνει το 76-74 στο 03:10, με τον Βεζένκοβ να δίνει προβάδισμα (76-77) στο 02:46, με γκολ-φάουλ. Το σκορ ήταν ισόπαλο 81-81 στα 00:14, όμως με δίποντο του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό με 83-81.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 41-41, 65-63, 81-83
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Τάισον Γουόρντ με πολύ ωραία ενέργεια, σκόραρε τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.
MVP O… Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 18 πόντους (2/2 βολές, 5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 34 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο να τελειώνει το ματς με 8 πόντους (4/5 δίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Μάξιμ Σαλάς, με 12 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 16 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το Μαρούσι είχε περισσότερα ριμπάουντ (35-28) και περισσότερες ασίστ (25-21).
Πηγή: Gazzetta
Μαρούσι - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 7-0 (δίποντα Γουόρντ - Βεζένκοβ και τρίποντο ΜακΙντάιρ), με το Μαρούσι να απαντάει με βολή του Γουέρ και τρίποντο του Σαλάς για το 4-7 στο 06:37. Μετά από τρίποντα των Τζόσεφ - Βεζένκοβ και δίποντο του Μιλουτίνοφ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει διψήφια διαφορά (17-7) στο 04:15. Με επιμέρους σκορ 11-4, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 18-22, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-20.
Ο Λούντζης είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει για το 22-26 στο 08:43. Με τρεις πόντους του Νετζήπογλου και τρεις του Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 25-24 στο 06:17, με το Μαρούσι να μειώνει σε 35-37 στο 01:39, με επιμέρους σκορ 10-3. Ο Φουρνιέ με βολές είχε κάνει το 38-41, ωστόσο οι δύο ομάδες είχαν πάει στα αποδυτήρια ισόπαλες (41-41), με τον Κόνιαρη να ισοφαρίζει με τρίποντο.
Ο Φουρνιέ είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κόνιαρη να απαντάει με δίποντο στο 08:33 για το 43-44.Ο Γουόρντ είχε κάνει το 49-55 με τρίποντο στο 04:57, ωστόσο με σερί 8-0 από το 04:44 (Σαλάς) μέχρι το 03:44 (Ντε Σόουζα), το Μαρούσι είχε κάνει το 56-55 και είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Ο Φουρνιέ με βολές είχε βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (62-63) στο 01:10, όμως με τρίποντο του Λούντζη, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 65-63.
Ο Βεζένκοβ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντρέχσελ να απαντάει με βολές για το 67-65 στο 08:41.Ο Εντζάι με κάρφωμα είχε ισοφαρίσει (67-67) όμως με δίποντο του Λούντζη και τρίποντο του Κόνιαρη, το Μαρούσι είχε κάνει το 72-67 στο 06:29. Με δίποντο του Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει σε 72-72 στο 04:52. Ο Κασελάκης είχε κάνει το 76-74 στο 03:10, με τον Βεζένκοβ να δίνει προβάδισμα (76-77) στο 02:46, με γκολ-φάουλ. Το σκορ ήταν ισόπαλο 81-81 στα 00:14, όμως με δίποντο του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό με 83-81.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 41-41, 65-63, 81-83
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Τάισον Γουόρντ με πολύ ωραία ενέργεια, σκόραρε τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.
MVP O… Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 18 πόντους (2/2 βολές, 5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 34 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο να τελειώνει το ματς με 8 πόντους (4/5 δίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Μάξιμ Σαλάς, με 12 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 16 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το Μαρούσι είχε περισσότερα ριμπάουντ (35-28) και περισσότερες ασίστ (25-21).
Πηγή: Gazzetta
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα