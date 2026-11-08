Με Γουόρντ ο Ολυμπιακός απέδρασε από το Μαρούσι με 83-81, δείτε βίντεο

Μετά από ματς θρίλερ στο Μαρούσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της ομάδας των Βορείων προαστίων με καλάθι του Τάισον Γουόρντ λίγο πριν το φινάλε – Παραμένει αήττητη η ομάδα του Μπαρτζώκα στη Stoiximan GBL