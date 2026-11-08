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Ιταλία: Λευκή τρούφα 850 γραμμαρίων πουλήθηκε έναντι 100.000 ευρώ
Ιταλία: Λευκή τρούφα 850 γραμμαρίων πουλήθηκε έναντι 100.000 ευρώ
H δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στην Άλμπα, κοντά στο Τορίνο, σε έναν αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ
Μια λευκή τρούφα 850 γραμμαρίων πουλήθηκε σήμερα έναντι 100.000 ευρώ σε έναν αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ στην 27η παγκόσμια δημοπρασία τρούφας που πραγματοποιήθηκε στην Άλμπα, κοντά στο Τορίνο, στο Πιεμόντε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η δεύτερη παρτίδα, μια τρούφα 300 γραμμαρίων, πουλήθηκε αρχικά για 12.000 ευρώ, αλλά όταν ο αγοραστής αποφάσισε να μην την αγοράσει, μεταπωλήθηκε για 14.000 ευρώ σε έναν τοπικό επιχειρηματία.
«Φέτος, οι τρούφες υπέφεραν κάπως από την ξηρασία. Επί του παρόντος, χάρη στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, φαίνεται ότι η σεζόν ανακάμπτει και ελπίζουμε ότι το τέλος του έτους θα είναι πιο ευνοϊκό για τις τρούφες. Προς το παρόν, έχουμε μερικές πολύ ωραίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπέρτο Μποντρίτο, περιφερειακός πρόεδρος της Enoteca Piemonte Cavour.
Αυτές οι δημοπρασίες επεκτείνονται κάθε χρόνο για να συμπεριλάβουν έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, και η 27η έκδοση καλωσόρισε την Μπραζίλια, το Λονδίνο, το Μακάο και το Βίλνιους, εκτός από τακτικά συμμετέχοντες, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Μπανγκόκ και η Βιέννη.
Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από αυτές τις πωλήσεις πηγαίνουν πάντα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, και από την πρώτη πώληση το 1999, περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ έχουν χρηματοδοτήσει ένα νοσοκομείο στην Αφρική, την κοινωνική επανένταξη νεαρών τοξικομανών και την εκπαίδευση παιδιών στις φαβέλες.
Περιζήτητη από γευσιγνώστες και σεφ με αστέρια Michelin παγκοσμίως, η λευκή τρούφα Άλμπα, η πιο διάσημη στον κόσμο, είναι ένας υπόγειος μύκητας που αναπτύσσεται δίπλα σε ορισμένα δέντρα προσκολλώμενη στις ρίζες τους.
Η δεύτερη παρτίδα, μια τρούφα 300 γραμμαρίων, πουλήθηκε αρχικά για 12.000 ευρώ, αλλά όταν ο αγοραστής αποφάσισε να μην την αγοράσει, μεταπωλήθηκε για 14.000 ευρώ σε έναν τοπικό επιχειρηματία.
«Φέτος, οι τρούφες υπέφεραν κάπως από την ξηρασία. Επί του παρόντος, χάρη στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, φαίνεται ότι η σεζόν ανακάμπτει και ελπίζουμε ότι το τέλος του έτους θα είναι πιο ευνοϊκό για τις τρούφες. Προς το παρόν, έχουμε μερικές πολύ ωραίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπέρτο Μποντρίτο, περιφερειακός πρόεδρος της Enoteca Piemonte Cavour.
«Ποτέ άλλοτε η δημοπρασία αυτή δεν είχε τόσο διεθνή χαρακτήρα: τέσσερις νέοι χώροι, εννέα διασυνδεδεμένες πόλεις... Μια πραγματικά παγκόσμια δημοπρασία, όπως ποτέ άλλοτε», πρόσθεσε.
🇮🇹 Une truffe vendue 100 000 € : dans le Piémont, la folie des enchères internationales de la truffe blanche ! 📺 @pl_monnier @lorenza_pns https://t.co/vQ9p3DPBV7— France TV Rome (@FranceTVRome) November 8, 2026
Αυτές οι δημοπρασίες επεκτείνονται κάθε χρόνο για να συμπεριλάβουν έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, και η 27η έκδοση καλωσόρισε την Μπραζίλια, το Λονδίνο, το Μακάο και το Βίλνιους, εκτός από τακτικά συμμετέχοντες, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Μπανγκόκ και η Βιέννη.
Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από αυτές τις πωλήσεις πηγαίνουν πάντα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, και από την πρώτη πώληση το 1999, περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ έχουν χρηματοδοτήσει ένα νοσοκομείο στην Αφρική, την κοινωνική επανένταξη νεαρών τοξικομανών και την εκπαίδευση παιδιών στις φαβέλες.
Περιζήτητη από γευσιγνώστες και σεφ με αστέρια Michelin παγκοσμίως, η λευκή τρούφα Άλμπα, η πιο διάσημη στον κόσμο, είναι ένας υπόγειος μύκητας που αναπτύσσεται δίπλα σε ορισμένα δέντρα προσκολλώμενη στις ρίζες τους.
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