Νίκολιτς για τη νίκη επί του Λεβαδειακού: «Το γκολ που δεχθήκαμε έφερε εκνευρισμό», δείτε βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Λεβαδειακός Μάρκο Νίκολιτς

Νίκολιτς για τη νίκη επί του Λεβαδειακού: «Το γκολ που δεχθήκαμε έφερε εκνευρισμό», δείτε βίντεο

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε για την ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του απέναντι στους Βοιωτούς

Νίκολιτς για τη νίκη επί του Λεβαδειακού: «Το γκολ που δεχθήκαμε έφερε εκνευρισμό», δείτε βίντεο
Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε σε όλα τα στοιχεία που έφεραν τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή επί του Λεβαδειακού με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Ο τεχνικός της Ένωσης αναφέρθηκε και στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του για το 0-1: «Περιμέναμε μία καλά οργανωμένη ομάδα με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα, που θα επιδίωκε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις και να παίρνει τις δεύτερες μπάλες. Στα πρώτα 20-25 λεπτά θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το ματς με τις ευκαιρίες του Γιόβιτς και του Βάργκα.

Δεχθήκαμε ένα γκολ όπως το δεχθήκαμε και αυτό έφερε φυσιολογικά έφερε εκνευρισμό. Στο δεύτερο μέρος όμως, μπήκαμε δυνατά, γυρίσαμε το ματς και ελέγξαμε την αναμέτρηση μέχρι την κόκκινη κάρτα. Αυτή έφερε μία οπισθοχώρηση, ωστόσο ήταν μία πολύ σημαντική νίκη. Μην ξεχνάμε ότι παίξαμε εδώ την Τετάρτη με τη Ρεάλ, σε ένα ματς γεμάτο ενέργεια και τα συναισθήματα» είπε ο Νίκολιτς στην κάμερα της Magenta TV.

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