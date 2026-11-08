Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Χαραλάμπους μετά το ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά τώρα δεν μπορώ να μην το κάνω
Χαραλάμπους μετά το ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά τώρα δεν μπορώ να μην το κάνω
Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ στάθηκε στις αποφάσεις του ρέφερι
Ο Λεβαδειακός το πάλεψε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά τελικά ηττήθηκε με σκορ 2-1. Ο τεχνικός της ομάδας της Αρκαδίας, Ηλίας Χαραλάμπους στις δηλώσεις του στη Magenta TV μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στη διαιτησία και στη φάση του πέναλτι που δόθηκε στους «κιτρινόμαυρους».
Αναλυτικά ο Ηλίας Χαραλάμπους δήλωσε:
«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση, έκαναν κατάθεση ψυχής. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά ως εξαιρετικά απέναντι στην ΑΕΚ που πιέζει ψηλά. Δεν θέλω να πω δικαιολογίες, αλλά σήμερα δεν μπορώ. Ξέρουμε ότι είμαστε πιο μικρή ομάδα, αλλά είναι κρίμα.
Το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ νομίζω ήταν χέρι στήριξης και μπορούσε ο διαιτητής να πάει να δει τη φάση που ζητήσαμε εμείς πέναλτι. Φαίνεται ότι τον βρίσκει τον παίκτη μας στο πόδι, τουλάχιστον έπρεπε να του πει ο VAR να πάει να το δει. Λυπάμαι για τα παιδιά γιατί άξιζαν κάτι καλύτερο σήμερα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά σήμερα δεν μπορώ να μην το κάνω».
Αναλυτικά ο Ηλίας Χαραλάμπους δήλωσε:
«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση, έκαναν κατάθεση ψυχής. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά ως εξαιρετικά απέναντι στην ΑΕΚ που πιέζει ψηλά. Δεν θέλω να πω δικαιολογίες, αλλά σήμερα δεν μπορώ. Ξέρουμε ότι είμαστε πιο μικρή ομάδα, αλλά είναι κρίμα.
Το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ νομίζω ήταν χέρι στήριξης και μπορούσε ο διαιτητής να πάει να δει τη φάση που ζητήσαμε εμείς πέναλτι. Φαίνεται ότι τον βρίσκει τον παίκτη μας στο πόδι, τουλάχιστον έπρεπε να του πει ο VAR να πάει να το δει. Λυπάμαι για τα παιδιά γιατί άξιζαν κάτι καλύτερο σήμερα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά σήμερα δεν μπορώ να μην το κάνω».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα