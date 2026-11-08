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Μπαρτζώκας: Πιεστήκαμε πολύ, η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής
Μπαρτζώκας: Πιεστήκαμε πολύ, η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι παραδέχτηκε ότι μετά από πολλά χρόνια η ομάδα του δυσκολεύτηκε τόσο πολύ με αντίπαλο πλην του Παναθηναϊκού
Δυσκολεύτηκε πολύ ο Ολυμπιακός στο Μαρούσι, αλλά κατάφερε στο τέλος του ματς με ένα σουτ του Γουόρντ να πάρει τη νίκη με 83-81. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στο ΣΠΟΡ FM TV μετά το τέλος της αναμέτρησης παραδέχτηκε πως η ομάδα του δυσκολεύτηκε πολύ για πρώτη φορά με ομάδα πλην του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για τη δυσκολία του αγώνα: «Υποφέραμε πολύ. Συγχαρητήρια στο Μαρούσι, έπαιξε με πάθος και σκληρά. Εμείς αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας. Παίξαμε Παρασκευή βράδυ, παίξαμε τώρα Κυριακή. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν υπάρχει εύκολο ματς. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια, πλην αντιπάλου του Παναθηναϊκού, που πιεστήκαμε τόσο».
Για τους τραυματισμούς: «Αυτή είναι η ζωή. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού. Η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής, να μη δίνει δεύτερες επιθέσεις. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί πίσω, εφόσον χάνουμε ταλέντο στην επίθεση λόγω τραυματισμών».
Για τα επόμενα παιχνίδια: «Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με την Ντουμπάι. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται».
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε:
Για τη δυσκολία του αγώνα: «Υποφέραμε πολύ. Συγχαρητήρια στο Μαρούσι, έπαιξε με πάθος και σκληρά. Εμείς αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας. Παίξαμε Παρασκευή βράδυ, παίξαμε τώρα Κυριακή. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, δεν υπάρχει εύκολο ματς. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια, πλην αντιπάλου του Παναθηναϊκού, που πιεστήκαμε τόσο».
Για τους τραυματισμούς: «Αυτή είναι η ζωή. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού. Η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής, να μη δίνει δεύτερες επιθέσεις. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί πίσω, εφόσον χάνουμε ταλέντο στην επίθεση λόγω τραυματισμών».
Για τα επόμενα παιχνίδια: «Επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με την Ντουμπάι. Θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται».
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