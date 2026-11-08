Μπαρτζώκας: Πιεστήκαμε πολύ, η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι παραδέχτηκε ότι μετά από πολλά χρόνια η ομάδα του δυσκολεύτηκε τόσο πολύ με αντίπαλο πλην του Παναθηναϊκού