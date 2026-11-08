Παρελθόν για τον Πανιώνιο ο Φεράντο μετά την ήττα και από την Athens Kallithea
SPORTS
Πανιώνιος Χουάν Φεράντο

Παρελθόν για τον Πανιώνιο ο Φεράντο μετά την ήττα και από την Athens Kallithea

Και επίσημα ο Χουάν Φεράντο αποτελεί παρελθόν για τον Πανιώνιο μετά την ήττα που γνώρισε η ομάδα από την Athens Kallithea

Παρελθόν για τον Πανιώνιο ο Φεράντο μετά την ήττα και από την Athens Kallithea
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Μετά την ήττα από την Athens Kallithea ο Χουάν Φεράντο αποτελεί παρελθόν για τον Πανιώνιο. Έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση και ειδικά μετά την ήττα της ομάδας της Νέας Σμύρνης από τη Μαρκό.

Η «κυανέρυθρη» ΠΑΕ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι ο Ισπανός προπονητής αποτελεί παρελθόν για τους Νεοσμυρνιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τους βασικούς συνεργάτες του Φρανσίσκο Ατιένθα και Γιάννη Ντουρουντό προπονητή φυσικής κατάστασης.
Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
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