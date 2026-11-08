Άνοιγμα Άιζενκοτ στον Νετανιάχου και τον ακροδεξιό Σμότριτς να μπουν σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του - Έχει διορία 28 ημερών, παραμένει το αδιέξοδο στο Ισραήλ