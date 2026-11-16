Ο 33χρονος Σαμ Πίγκοτ, πατέρας δύο παιδιών είχε, μεταξύ άλλων, δηλώσει σε συνάδελφό του ότι ήθελε να κάνει σεξ μαζί της και είχε αστειευτεί για το μέγεθος του μόριού του μπροστά σε μαθητές





Ο Σαμ Πίγκοτ, υποδιευθυντής του North Shore Academy, ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Στόκτον-ον-Τις της Αγγλίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με 11 καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, οι οποίες κρίθηκαν βάσιμες από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.







Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σχόλια αυτά αποτελούσαν απλώς «πειράγματα», ωστόσο γυναίκες συνάδελφοί του κατέθεσαν ότι ένιωσαν «αηδιασμένες», «αντικείμενα σεξουαλικής αντιμετώπισης» και «ταπεινωμένες» από τη συμπεριφορά του.



«Ελπίζω το δώρο μου να είναι στοματικό σεξ» Ένα από τα περιστατικά που εξετάστηκαν αφορούσε συνομιλία του 33χρονου με συνάδελφό του, η οποία τον ενημέρωσε ότι του είχε αφήσει ένα δώρο στην αίθουσά της, επειδή είχε αναλάβει να κάνει μάθημα στη θέση της.







Αργότερα επέστρεψε για να ζητήσει συγγνώμη.



Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι θεωρούσε πως ανταποκρινόταν σε ένα υπονοούμενο της συναδέλφου του, αλλά παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε για τη φράση του, καθώς αντιλήφθηκε ότι μπορούσε να θεωρηθεί ανάρμοστη.

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Τα χυδαία υπονοούμενα μπροστά σε μαθήτριες Σε άλλο περιστατικό, ο 33χρονος προκάλεσε την έντονη δυσφορία μιας εκπαιδευτικού όταν παραλίγο να συγκρουστεί μαζί της στην τραπεζαρία του σχολείου, κρατώντας ένα πιάτο με λουκάνικα και πουρέ πατάτας.



Μπροστά σε μια ομάδα μαθητριών ηλικίας περίπου 13 και 14 ετών, της είπε: «Συγγνώμη, δεσποινίς, παραλίγο να βάλω το λουκάνικό μου μέσα σου».



Η εκπαιδευτικός κατέθεσε ότι το σχόλιο την έκανε να αισθανθεί «αηδιασμένη, σαν σεξουαλικό αντικείμενο και ντροπιασμένη».



Σε ακόμη μία περίπτωση, ο Πίγκοτ έκανε ένα σχόλιο με σεξουαλικό υπονοούμενο για τον τρόπο με τον οποίο ένα ενεργειακό ποτό κυλούσε στον λαιμό του. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων μαθητών, οι οποίοι του έκαναν παρατήρηση.

Από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού για δύο χρόνια αποκλείστηκε ένας 33χρονος υποδιευθυντής σχολείου στη Βρετανία , έπειτα από σειρά σεξουαλικών σχολίων και χυδαίων υπονοουμένων προς συναδέλφους του, ορισμένα από τα οποία έγιναν μπροστά σε μαθητές. Η συμπεριφορά του ήταν τόσο απρεπής, ώστε σε μία περίπτωση οι ίδιοι οι μαθητές του τον επέπληξαν για τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε.Ο Σαμ Πίγκοτ, υποδιευθυντής του North Shore Academy, ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Στόκτον-ον-Τις της Αγγλίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με 11 καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, οι οποίες κρίθηκαν βάσιμες από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.Ο παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών είχε, μεταξύ άλλων, δηλώσει σε συνάδελφό του ότι ήθελε να κάνει σεξ μαζί της, είχε αστειευτεί για το μέγεθος του πέους του μπροστά σε μαθητές και είχε ισχυριστεί ότι δεν θα έπρεπε να τον εμπιστεύονται κοντά σε μεθυσμένα παιδιά.Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σχόλια αυτά αποτελούσαν απλώς «πειράγματα», ωστόσο γυναίκες συνάδελφοί του κατέθεσαν ότι ένιωσαν «αηδιασμένες», «αντικείμενα σεξουαλικής αντιμετώπισης» και «ταπεινωμένες» από τη συμπεριφορά του.Ένα από τα περιστατικά που εξετάστηκαν αφορούσε συνομιλία του 33χρονου με συνάδελφό του, η οποία τον ενημέρωσε ότι του είχε αφήσει ένα δώρο στην αίθουσά της, επειδή είχε αναλάβει να κάνει μάθημα στη θέση της.Ο Πίγκοτ απάντησε ότι ήλπιζε το δώρο να ήταν στοματικό σεξ, κάνοντας το σχόλιο μπροστά σε τρεις γυναίκες συναδέλφους του.Αργότερα επέστρεψε για να ζητήσει συγγνώμη.Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι θεωρούσε πως ανταποκρινόταν σε ένα υπονοούμενο της συναδέλφου του, αλλά παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε για τη φράση του, καθώς αντιλήφθηκε ότι μπορούσε να θεωρηθεί ανάρμοστη.Σε άλλο περιστατικό, ο 33χρονος προκάλεσε την έντονη δυσφορία μιας εκπαιδευτικού όταν παραλίγο να συγκρουστεί μαζί της στην τραπεζαρία του σχολείου, κρατώντας ένα πιάτο με λουκάνικα και πουρέ πατάτας.Μπροστά σε μια ομάδα μαθητριών ηλικίας περίπου 13 και 14 ετών, της είπε: «Συγγνώμη, δεσποινίς, παραλίγο να βάλω το λουκάνικό μου μέσα σου».Η εκπαιδευτικός κατέθεσε ότι το σχόλιο την έκανε να αισθανθεί «αηδιασμένη, σαν σεξουαλικό αντικείμενο και ντροπιασμένη».Σε ακόμη μία περίπτωση, ο Πίγκοτ έκανε ένα σχόλιο με σεξουαλικό υπονοούμενο για τον τρόπο με τον οποίο ένα ενεργειακό ποτό κυλούσε στον λαιμό του. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων μαθητών, οι οποίοι του έκαναν παρατήρηση.



«Δεν ξέρεις πώς είναι οι άνδρες που μιλούν ευθέως» Το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε επίσης ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2025, όταν ο υποδιευθυντής ρώτησε τηλεφωνικά μια γυναίκα εκπαιδευτικό εάν είχε αισθήματα για εκείνον.



Όταν εκείνη απάντησε αρνητικά, ο Πίγκοτ της είπε: «Απλώς δεν έχεις συνηθίσει τους άνδρες να σου μιλούν ευθέως. Ξέρω πώς είναι τα κορίτσια σαν κι εσένα».



Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνομιλία «παιχνιδιάρικο φλερτ».



Σε διαφορετικό περιστατικό, όταν ένας άνδρας συνάδελφός του τον ρώτησε εάν ήταν καλά έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί, ο 33χρονος ζήτησε πρώτα από μια γυναίκα εκπαιδευτικό να κλείσει τα αυτιά της και στη συνέχεια δήλωσε ότι είχε «λιώσει τους όρχεις του».



Έντεκα αποδεδειγμένες καταγγελίες Ο Σαμ Πίγκοτ, απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Teesside, είχε προσληφθεί στο North Shore Academy το 2018 ως βοηθός εκπαιδευτικού και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, αναλαμβάνοντας τη θέση του υποδιευθυντή το 2024.



Το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε τη συμπεριφορά του κατά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.



Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι είχε την τάση να κάνει συχνά σεξουαλικά αστεία και απρεπή σχόλια, ακόμη και παρουσία μαθητών.



Ο ίδιος χαρακτήρισε τις καταγγελίες «ψευδείς και κακόβουλες», ωστόσο το συμβούλιο έκρινε ότι και οι 11 κατηγορίες είχαν αποδειχθεί.



Στην απόφασή του διαπίστωσε ότι ο Πίγκοτ επέδειξε «επαναλαμβανόμενο μοτίβο εντελώς ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι στους συναδέλφους του, συχνά παρουσία μαθητών».



Ο 33χρονος παραδέχθηκε ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου ότι ενδεχομένως είχε ενοχλήσει ορισμένους συναδέλφους του με τη συμπεριφορά του.



Η αντίδραση του σχολείου Ο οργανισμός Northern Education Trust (NET), ο οποίος εποπτεύει το North Shore Academy, ανακοίνωσε ότι κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες μόλις έγιναν γνωστές οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του υποδιευθυντή.



«Μόλις διατυπώθηκαν οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Πίγκοτ, το σχολείο ακολούθησε αμέσως τις καθιερωμένες διαδικασίες του οργανισμού για τη διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε εκπρόσωπος του NET.



«Ο οργανισμός αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα ανησυχίες αυτού του είδους και προσφέρθηκε η κατάλληλη υποστήριξη σε όσους επηρεάστηκαν», πρόσθεσε.



Ο Πίγκοτ, όταν προσεγγίστηκε από τη Daily Mail για να σχολιάσει την υπόθεση, αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις.



Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, του επιβλήθηκε διετής απαγόρευση άσκησης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.