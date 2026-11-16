Wall Street: Βουτιά χωρίς φρένο στην τεχνολογία – Το διπλό crash test που τρομάζει τους επενδυτές

Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων σάρωσε και πάλι την αμερικανική αγορά, με τις τεχνολογικές μετοχές στο επίκεντρο - Η κρίση στη Nvidia και η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic εντείνουν την αγωνία των επενδυτών