Εξελίξεις στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης
SPORTS

Εξελίξεις στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης

Η διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε την απόφασή της για τον Ρουί Μπόρζες, μετά την έντονη αμφισβήτηση που προκάλεσε η νέα βαθμολογική απώλεια με την Αρούκα (2-2)

Εξελίξεις στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης
Ο 45χρονος τεχνικός παραμένει στον πάγκο των «λιονταριών», εξέλιξη που αφορά άμεσα και τους δύο Έλληνες της ομάδας, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη.

Η αλήθεια είναι ότι ο Πορτογάλος τεχνικός αμφιβσητήθηκε έντονα τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο, επί του παρόντος θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου των «Λιονταριών».

Οι τελευταίες εμφανίσεις και κυρίως το 2-2 με την Αρούκα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Σπόρτινγκ απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και έβαλαν τον προπονητή στο επίκεντρο της κριτικής.

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