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Εξελίξεις στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης
Εξελίξεις στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Αυτή είναι η απόφαση της διοίκησης
Η διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε την απόφασή της για τον Ρουί Μπόρζες, μετά την έντονη αμφισβήτηση που προκάλεσε η νέα βαθμολογική απώλεια με την Αρούκα (2-2)
Ο 45χρονος τεχνικός παραμένει στον πάγκο των «λιονταριών», εξέλιξη που αφορά άμεσα και τους δύο Έλληνες της ομάδας, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη.
Η αλήθεια είναι ότι ο Πορτογάλος τεχνικός αμφιβσητήθηκε έντονα τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο, επί του παρόντος θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου των «Λιονταριών».
Οι τελευταίες εμφανίσεις και κυρίως το 2-2 με την Αρούκα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Σπόρτινγκ απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και έβαλαν τον προπονητή στο επίκεντρο της κριτικής.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η αλήθεια είναι ότι ο Πορτογάλος τεχνικός αμφιβσητήθηκε έντονα τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο, επί του παρόντος θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου των «Λιονταριών».
Οι τελευταίες εμφανίσεις και κυρίως το 2-2 με την Αρούκα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Σπόρτινγκ απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και έβαλαν τον προπονητή στο επίκεντρο της κριτικής.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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