Superbet League 2: Με Ελ Αραμπί και Σεμπά να βρίσκουν δίχτυα η ασταμάτητη Μαρκό 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη
SPORTS
Super League 2 Μαρκό Ολυμπιακός Ολυμπιακός Β' Γιουσέφ Ελ Αραμπί Σεμπά

Superbet League 2: Με Ελ Αραμπί και Σεμπά να βρίσκουν δίχτυα η ασταμάτητη Μαρκό 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη

Τρία στα τρία για το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου στη Superbet League 2 - Ένα γκολ ο Ελ Αραμπί και δύο ο Σεμπά απέναντι στην παλιά τους ομάδα

Superbet League 2: Με Ελ Αραμπί και Σεμπά να βρίσκουν δίχτυα η ασταμάτητη Μαρκό 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη
Ασταμάτητη η Μαρκό στη Superbet League 2. 

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έφτασε στην 3η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην κατηγορία κερδίζοντας 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη.

Το σκορ άνοιξε ο Ελ Αραμπί στο 3'' και η Μαρκό έφτασε στο 0-3 χάρις σε δύο γκολ του επίσης πρώην ερυθρόλευκου Σεμπά στο 48' και στο 57'.

Ο Ολυμπιακός Β' μείωσε σε 3-2 με τους Ζουγκλή (61'), Λεγκίσι (65') και τελικό 2-4 έγραψε στο 90+3' ο Νεκούλ.

Η Μαρκό είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 9 πόντους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΜΑΡΚΟ | LIVESTREAM

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης