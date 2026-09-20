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Superbet League 2: Με Ελ Αραμπί και Σεμπά να βρίσκουν δίχτυα η ασταμάτητη Μαρκό 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη
Superbet League 2: Με Ελ Αραμπί και Σεμπά να βρίσκουν δίχτυα η ασταμάτητη Μαρκό 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη
Τρία στα τρία για το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου στη Superbet League 2 - Ένα γκολ ο Ελ Αραμπί και δύο ο Σεμπά απέναντι στην παλιά τους ομάδα
Ασταμάτητη η Μαρκό στη Superbet League 2.
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έφτασε στην 3η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην κατηγορία κερδίζοντας 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη.
Το σκορ άνοιξε ο Ελ Αραμπί στο 3'' και η Μαρκό έφτασε στο 0-3 χάρις σε δύο γκολ του επίσης πρώην ερυθρόλευκου Σεμπά στο 48' και στο 57'.
Ο Ολυμπιακός Β' μείωσε σε 3-2 με τους Ζουγκλή (61'), Λεγκίσι (65') και τελικό 2-4 έγραψε στο 90+3' ο Νεκούλ.
Η Μαρκό είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 9 πόντους.
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έφτασε στην 3η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην κατηγορία κερδίζοντας 4-2 τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη.
Το σκορ άνοιξε ο Ελ Αραμπί στο 3'' και η Μαρκό έφτασε στο 0-3 χάρις σε δύο γκολ του επίσης πρώην ερυθρόλευκου Σεμπά στο 48' και στο 57'.
Ο Ολυμπιακός Β' μείωσε σε 3-2 με τους Ζουγκλή (61'), Λεγκίσι (65') και τελικό 2-4 έγραψε στο 90+3' ο Νεκούλ.
Η Μαρκό είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 9 πόντους.
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