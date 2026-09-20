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Αλγουαθίλ: «Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να παλεύουμε έως το τέλος για να κερδίζουμε»
Αλγουαθίλ: «Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να παλεύουμε έως το τέλος για να κερδίζουμε»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε τη νίκη της ομάδας του Πειραιά στην έδρα του Λεβαδειακού με 1-0
Ο Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε» στη Λιβαδειά, καθώς χρειάστηκε το γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, προκειμένου να αναδειχθεί νικητής με 1-0 κόντρα στον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στην επιμονή που έδειξε η ομάδα του Πειραιά και στη στήριξη των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο της Βοιωτίας.
Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δήλωσε: «Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά δεν φαινόταν, οι φίλαθλοι ήταν δίπλα μας. Έπρεπε να επιμείνουμε μέχρι το τέλος και τελικά το καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό».
Για τη διεθνή διακοπή που ακολουθεί τόνισε: «Θα μας άρεσε να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, θα λείψουν 14-15 παίκτες με τις Εθνικές τους. Έχουμε όμως αυτοπεποίθηση από τις νίκες, από τη νίκη στο Europa League και το σημερινό εκτός έδρας, ώστε να έχουμε ενέργεια για να δουλέψουμε όσοι παραμείνουμε στον Ρέντη».
Στη συνέντευξη Τύπου ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στη μαχητικότητα και την πίεση τπου είχαν οι παίκτες του, ενώ εκανε ειδική αναφορά και στον Ρέμο Φρόιλερ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου:
Σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό στο τέλος του αγώνα, τι κρατάτε απ’ αυτό το ματς;
Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο. Στη διακοπή θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε. Τώρα είχαμε τρία συνεχόμενα ματς και καταφέραμε να κερδίσουμε τα δύο απ’ αυτά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι εκτός έδρας νίκες δεν είναι εύκολες, αλλά τα καταφέραμε γιατί επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε.
Στα τρία αυτά ματς έχετε ζήσει όλα τα συναισθήματα, απ’ αυτά που έχετε δει τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα;
Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανατρέψαμε το ματς της Ευρώπης και πήραμε τη νίκη. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα των παικτών. Έδειξαν επιμονή μέχρι να βάλουμε το γκολ της νίκης και αυτό κάναμε και τώρα εδώ. Αυτό με αφήνει ικανοποιημένο και δείχνει πολλά για το πως σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές και ότι έχουν το πνεύμα του νικητή. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί ήρθαν εδώ μακριά από το γήπεδό μας και μας έκαναν να νομίζουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Να συγχαρούμε και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπροστά σε αυτόν τον κόσμο κατάλαβαν ότι πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέλος για τη νίκη.
Ένα σχόλιο για τον Φρόιλερ ο οποίος με δύο δικές του ασίστ έχει δώσει τη νίκη στην ομάδα σε δύο συνεχόμενα ματς;
Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην Εθνική ομάδα της χώρας και βοηθάει με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Είναι αρκετά χρήσιμος μέσα στο γήπεδο και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στην επιμονή που έδειξε η ομάδα του Πειραιά και στη στήριξη των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο της Βοιωτίας.
Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δήλωσε: «Είμαστε ο Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά δεν φαινόταν, οι φίλαθλοι ήταν δίπλα μας. Έπρεπε να επιμείνουμε μέχρι το τέλος και τελικά το καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό».
Για τη διεθνή διακοπή που ακολουθεί τόνισε: «Θα μας άρεσε να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, θα λείψουν 14-15 παίκτες με τις Εθνικές τους. Έχουμε όμως αυτοπεποίθηση από τις νίκες, από τη νίκη στο Europa League και το σημερινό εκτός έδρας, ώστε να έχουμε ενέργεια για να δουλέψουμε όσοι παραμείνουμε στον Ρέντη».
Στη συνέντευξη Τύπου ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στη μαχητικότητα και την πίεση τπου είχαν οι παίκτες του, ενώ εκανε ειδική αναφορά και στον Ρέμο Φρόιλερ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου:
Σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό στο τέλος του αγώνα, τι κρατάτε απ’ αυτό το ματς;
Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο. Στη διακοπή θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε. Τώρα είχαμε τρία συνεχόμενα ματς και καταφέραμε να κερδίσουμε τα δύο απ’ αυτά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι εκτός έδρας νίκες δεν είναι εύκολες, αλλά τα καταφέραμε γιατί επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε.
Στα τρία αυτά ματς έχετε ζήσει όλα τα συναισθήματα, απ’ αυτά που έχετε δει τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα;
Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανατρέψαμε το ματς της Ευρώπης και πήραμε τη νίκη. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα των παικτών. Έδειξαν επιμονή μέχρι να βάλουμε το γκολ της νίκης και αυτό κάναμε και τώρα εδώ. Αυτό με αφήνει ικανοποιημένο και δείχνει πολλά για το πως σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές και ότι έχουν το πνεύμα του νικητή. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί ήρθαν εδώ μακριά από το γήπεδό μας και μας έκαναν να νομίζουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Να συγχαρούμε και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπροστά σε αυτόν τον κόσμο κατάλαβαν ότι πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέλος για τη νίκη.
Ένα σχόλιο για τον Φρόιλερ ο οποίος με δύο δικές του ασίστ έχει δώσει τη νίκη στην ομάδα σε δύο συνεχόμενα ματς;
Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην Εθνική ομάδα της χώρας και βοηθάει με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Είναι αρκετά χρήσιμος μέσα στο γήπεδο και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές.
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