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Davis Cup: Αποκλεισμός για την Εθνική ομάδα τένις, ηττήθηκε με 3-2 από τη Σλοβακία, δείτε βίντεο
Davis Cup: Αποκλεισμός για την Εθνική ομάδα τένις, ηττήθηκε με 3-2 από τη Σλοβακία, δείτε βίντεο
Παρά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά η Ελλάδα δεν κατάφερε να επικρατήσει της Σλοβακίας, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί
Η Εθνική ομάδα τένις δεν κατάφερε να προκριθεί στα Qualifiers του Davis Cup, καθώς ηττήθηκε σήμερα (20/9) από την αντίστοιχη της Σλοβακίας στο Κόζιτσε με 3-2, ύστερα από την ολοκλήρωση του ζευγαριού για το World Group I της διοργάνωσης.
Η Team Hellas ήταν ισόπαλη 1-1 με τη Σλοβακία μετά τις πρώτες δύο αναμετρήσεις στο ζευγάρι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες (19/9). Σήμερα το πρωί οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς «μονομάχησαν» στο διπλό με τους Μίλος Κάρολ/Λούκας Ποκόρνι και το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε με 7-6(4), 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, με αποτέλεσμα η Σλοβακία να προηγηθεί 2-1.
Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Άλεξ Μόλτσαν και, μολονότι δεν ξεκίνησε καλά στο ματς, πανηγύρισε τη νίκη με 2-6, 6-3, 6-4, ύστερα από «μάχη» που διήρκεσε μια ώρα και 53 λεπτά, και η εθνική ομάδα ισοφάρισε σε 2-2 το σκορ στο ζευγάρι.
Έτσι, η νίκη και η πρόκριση κρίθηκαν στο πέμπτο και τελευταίο ματς, στο οποίο ο Στέφανος Σακελλαρίδης αναμετρήθηκε με τον Νόρμπερτ Γκόμπος. Ο 36χρονος Σλοβάκος κατέβαλε την αντίσταση του Έλληνα πρωταθλητή με 6-4, 7-6(4), ύστερα από δύο ώρες και τέσσερα λεπτά, και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Τα Qualifiers του Davis Cup ήταν για την ελληνική ομάδα το τελευταίο βήμα πριν από την διεκδίκηση μιας ιστορικής συμμετοχής στα Finals της διοργάνωσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Team Hellas ήταν ισόπαλη 1-1 με τη Σλοβακία μετά τις πρώτες δύο αναμετρήσεις στο ζευγάρι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χθες (19/9). Σήμερα το πρωί οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς «μονομάχησαν» στο διπλό με τους Μίλος Κάρολ/Λούκας Ποκόρνι και το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε με 7-6(4), 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 90 λεπτών, με αποτέλεσμα η Σλοβακία να προηγηθεί 2-1.
Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Άλεξ Μόλτσαν και, μολονότι δεν ξεκίνησε καλά στο ματς, πανηγύρισε τη νίκη με 2-6, 6-3, 6-4, ύστερα από «μάχη» που διήρκεσε μια ώρα και 53 λεπτά, και η εθνική ομάδα ισοφάρισε σε 2-2 το σκορ στο ζευγάρι.
Έτσι, η νίκη και η πρόκριση κρίθηκαν στο πέμπτο και τελευταίο ματς, στο οποίο ο Στέφανος Σακελλαρίδης αναμετρήθηκε με τον Νόρμπερτ Γκόμπος. Ο 36χρονος Σλοβάκος κατέβαλε την αντίσταση του Έλληνα πρωταθλητή με 6-4, 7-6(4), ύστερα από δύο ώρες και τέσσερα λεπτά, και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Τα Qualifiers του Davis Cup ήταν για την ελληνική ομάδα το τελευταίο βήμα πριν από την διεκδίκηση μιας ιστορικής συμμετοχής στα Finals της διοργάνωσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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