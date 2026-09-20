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Superbet League 2: Σκόραρε στο Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό Β' με τη Μαρκό ο Ελ Αραμπί, δείτε το γκολ
Superbet League 2: Σκόραρε στο Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό Β' με τη Μαρκό ο Ελ Αραμπί, δείτε το γκολ
Ο Αλγερινός πρώην άσος του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα στον αγώνα της Superbet League 2
Σκόραρε στην επιστροφή του στο Ρέντη ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Ο Αλγερινός που έχει γράψει τεράστια ιστορία παίζοντας σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη φανέλα του Ολυμπιακού σκόραρε απέναντι στον Ολυμπιακό Β' με τη φανέλα της Μαρκό.
Ο Ελ Αραμπί βρήκε δίχτυα στο 33' με προβολή στο παιχνίδι της Superbet League 2!
Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα.
Δείτε το γκολ στο 21.11'
Ο Αλγερινός που έχει γράψει τεράστια ιστορία παίζοντας σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη φανέλα του Ολυμπιακού σκόραρε απέναντι στον Ολυμπιακό Β' με τη φανέλα της Μαρκό.
Ο Ελ Αραμπί βρήκε δίχτυα στο 33' με προβολή στο παιχνίδι της Superbet League 2!
Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα.
Δείτε το γκολ στο 21.11'
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