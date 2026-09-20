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NASCAR: Οδηγοί μετέτρεψαν την πίστα σε ρινγκ μετά από σύγκρουση που είχαν στον στον αγώνα, δείτε βίντεο
NASCAR: Οδηγοί μετέτρεψαν την πίστα σε ρινγκ μετά από σύγκρουση που είχαν στον στον αγώνα, δείτε βίντεο
Απίστευτο σκηνικό στον αγώνα NASCAR στο Μπρίστολ των Ηνωμένων Πολιτειών όπου οι Μπλέινι, Χόσεβαρ αφού συγκρούστηκαν στην πίστα, έλυσαν τις διαφορές τους με... μπουνιές
Ένταση που ξέφυγε από τα όρια του αγωνιστικού χώρου σημειώθηκε μετά το τέλος αγώνα NASCAR στο Μπρίστολ των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους πρωταγωνιστές να μεταφέρουν τη διαμάχη τους από την πίστα στα pits.
Ο Τζόι Λογκάνο ήταν εκείνος που πανηγύρισε τη νίκη, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ράιαν Μπλέινι και την τρίτη ο Κάρσον Χόσεβαρ. Η μάχη των δύο τελευταίων για τη δεύτερη θέση ήταν ιδιαίτερα σκληρή και είχε ως αποτέλεσμα ένα περιστατικό που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να προσπεράσει, ο Χόσεβαρ επιχείρησε να περάσει τον Μπλέινι, με τα δύο αυτοκίνητα να έρχονται σε επαφή. Το μονοθέσιο του Χόσεβαρ είχε επαφή με εκείνο του αντιπάλου του, με τον Μπλέινι να χάνει τον έλεγχο και να καταλήγει στον τοίχο.
Drama post-race. pic.twitter.com/vZZqtTZGCn— NASCAR (@NASCAR) September 20, 2026
Όταν οι οδηγοί επέστρεψαν στα pits, ο Μπλέινι πλησίασε τον Χόσεβαρ και η ένταση μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική αντιπαράθεση. Ο Μπλέινι τον άρπαξε, με τον Χόσεβαρ να αντιδρά άμεσα και να ακολουθούν γροθιές μεταξύ των δύο οδηγών.
Για λίγα δευτερόλεπτα, τα pits μετατράπηκαν σε σκηνικό άγριου καβγά, πριν επέμβουν μέλη των δύο ομάδων και καταφέρουν να χωρίσουν τους δύο οδηγούς. Το περιστατικό πρόσθεσε ακόμη ένα επεισόδιο στη φετινή παρουσία του νεαρού Χόσεβαρ, ο οποίος έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για το ιδιαίτερα επιθετικό στιλ με το οποίο αγωνίζεται.
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