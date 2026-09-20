«Superman» Κωστούλας: Το 98% που τον βάζει στην κορυφή της Αγγλίας!

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Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε μια απόλυτα ηγετική εμφάνιση, οδηγώντας τη Μπράιτον στον θρίαμβο με 3-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ.Ο Έλληνας φορ έκανε «πλάκα» στην άμυνα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Στο 31ο λεπτό «σέρβιρε» την ασίστ στον Πασκάλ Γκρος για το 1-0, ενώ με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, γύρισε εντυπωσιακά και με δυνατό σουτ έγραψε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκείνος που κέρδισε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το τρίτο τέρμα του Τσίμα Αντρές, ενώ στον αντίποδα, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη (αγωνίστηκε 73 λεπτά) υποχρεώθηκε στην πρώτη της φετινή ήττα.https://www.youtube.com/watch?v=a9pbKXyZZC4Αυτό ήταν το έκτο σερί παιχνίδι που ο Κωστούλας ξεκινάει βασικός στην κορυφή της επίθεσης των «γλάρων», έχοντας έναν εκπληκτικό απολογισμό 4 γκολ και 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα!Tα analytics που…ζαλίζουνΗ οργιώδης κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κωστούλας αποτυπώνεται ανάγλυφα και στα προηγμένα στατιστικά της πλατφόρμας DataMB:Offensive Duels Won (98th percentile): Πρόκειται για ένα απόλυτα εντυπωσιακό νούμερο. Το εκατοστημόριο (percentile) συγκρίνει τον Κωστούλα με όλους τους υπόλοιπους επιθετικούς της Premier League που έχουν αγωνιστεί φέτος. Το ότι βρίσκεται στο 98% σημαίνει ότι ξεπερνά το 98% των σέντερ φορ του πρωταθλήματος στις κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες. Είναι ο απόλυτος «κυρίαρχος» στο να κρατάει μπάλα, να διεκδικεί χαμένες μπαλιές και να νικάει τα αντίπαλα στόπερ.Non-penalty xG (59th percentile) & Touches in box (57th percentile): Βρίσκεται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο των επιθετικών του αγγλικού πρωταθλήματος στη δημιουργία/απειλή ευκαιριών και στις επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή.Η προσαρμογή και τα τεράστια περιθώρια εξέλιξηςΤο γεγονός ότι ορισμένοι αριθμοί παραμένουν ακόμα χαμηλά είναι απόλυτα φυσιολογικό για έναν 19χρονο φορ που τώρα καθιερώνεται στην 11άδα των “γλάρων”.Το ουσιαστικό συμπέρασμα δεν είναι τι του λείπει, αλλά το πόσο γρήγορα χτίζει τις βάσεις για να κυριαρχήσει. Όταν ένας έφηβος καταφέρνει να βάζει δύσκολα στην άμυνα της πρωταθλήτριας Άρσεναλ και να βγαίνει νικητής στις προσωπικές μονομαχίες, το μέλλον του ανήκει δικαιωματικά.