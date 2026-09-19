Με γκολ του Μαυροπάνου η Γουέστ Χαμ γύρισε το ντέρμπι με τη Μίλγουολ και πήρε την ισοπαλία 2-2, βίντεο
Με γκολ του Μαυροπάνου η Γουέστ Χαμ γύρισε το ντέρμπι με τη Μίλγουολ και πήρε την ισοπαλία 2-2, βίντεο
Ο Έλληνας διεθνής στόπερ με κεφαλιά ισοφάρισε το ματς, η Μίλγουολ προηγήθηκε 2-0, χωρίς ιδιαίτερα απρόοπτα το ντέρμπι πριν τη σέντρα και κατά τη διάρκειά του
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι που περίμενε όλη η Αγγλία.
Η Μίλγουολ προηγήθηκε 2-0 αλλά η Γουέστ Χαμ με δύο γκολ μετά το 70' ισοφάρισε σε 2-2 και πήρε την ισοπαλία στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Championship.
Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος ήταν ο Μαυροπάνος στο 80', ο οποίος μετά από σέντρα από δεξιά πετάχτηκε πιο ψηλά απ' όλους και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία.
Το ματς για το οποίο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας του Λονδίνου δεν είχε ιδιαίτερα απρόοπτα πριν και κατά τη διάρκεια του στην έδρα της Μίλγουολ. Κάποιες προληπτικές προσαγωγές πριν το ματς ήταν το σημαντικότερο γεγονός.
Η Μίλγουολ προηγήθηκε με τον Τέιλορ στο 16' και ο Νέγκλι έκανε το 2-0 στο 45+3'.
Η Γουέστ Χαμ απάντησε με τον Καντέ στο 74' πριν ο Μαυροπάνος ισοφαρίσει στο 80'.
Η Μίλγουολ προηγήθηκε 2-0 αλλά η Γουέστ Χαμ με δύο γκολ μετά το 70' ισοφάρισε σε 2-2 και πήρε την ισοπαλία στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Championship.
Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος ήταν ο Μαυροπάνος στο 80', ο οποίος μετά από σέντρα από δεξιά πετάχτηκε πιο ψηλά απ' όλους και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία.
Το ματς για το οποίο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας του Λονδίνου δεν είχε ιδιαίτερα απρόοπτα πριν και κατά τη διάρκεια του στην έδρα της Μίλγουολ. Κάποιες προληπτικές προσαγωγές πριν το ματς ήταν το σημαντικότερο γεγονός.
Η Μίλγουολ προηγήθηκε με τον Τέιλορ στο 16' και ο Νέγκλι έκανε το 2-0 στο 45+3'.
Η Γουέστ Χαμ απάντησε με τον Καντέ στο 74' πριν ο Μαυροπάνος ισοφαρίσει στο 80'.
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