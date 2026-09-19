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Βίντεο: Υποβασταζόμενος από δύο άτομα στο Σανχένχο της Ισπανίας ο Χουάν Κάρλος
Βίντεο: Υποβασταζόμενος από δύο άτομα στο Σανχένχο της Ισπανίας ο Χουάν Κάρλος
O 88χρονος επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι με περίπου 30 προσκεκλημένους
Ο Χουάν Κάρλος επέστρεψε στο Σανχένχο της Ισπανίας για ακόμη μία σύντομη παραμονή, με την άφιξή του στη Γαλικία να καταγράφεται από τις κάμερες.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίζεται να φτάνει στο λιμάνι και να κινείται υποβασταζόμενος από δύο άτομα, ενώ δέχεται βοήθεια και κατά την κάθοδό του από τις σκάλες. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 88χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι με περίπου 30 προσκεκλημένους.
Στην οικογενειακή συνάντηση συμμετείχαν η κόρη του, Ινφάντα Έλενα, η αδελφή του Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος του Χουάν Κάρλος και οικοδεσπότης του στο Σανχένχο, Πέδρο Κάμπος.
Από τη συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματισμένες υποχρεώσεις και ταξίδια.
Ο Χουάν Κάρλος παρακολούθησε την εξέλιξη των αγώνων της ρεγκάτας από φουσκωτό σκάφος, χωρίς αυτή τη φορά να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίζεται να φτάνει στο λιμάνι και να κινείται υποβασταζόμενος από δύο άτομα, ενώ δέχεται βοήθεια και κατά την κάθοδό του από τις σκάλες. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 88χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι με περίπου 30 προσκεκλημένους.
Ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρίσκεται στη Γαλικία με αφορμή την καθιερωμένη παρουσία του στη Ρεγκάτα Χουάν Κάρλος. Η παραμονή του στο Σανχένχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και βραδινή έξοδο στη θάλασσα, συνεχίζοντας μια συνήθεια που διατηρεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.
Juan Carlos I disfruta de una cena entre amigos y familiares en Galicia pic.twitter.com/G7L1PgV1D1— EL MUNDO (@elmundoes) September 19, 2026
Στην οικογενειακή συνάντηση συμμετείχαν η κόρη του, Ινφάντα Έλενα, η αδελφή του Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος του Χουάν Κάρλος και οικοδεσπότης του στο Σανχένχο, Πέδρο Κάμπος.
Από τη συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματισμένες υποχρεώσεις και ταξίδια.
Ο Χουάν Κάρλος παρακολούθησε την εξέλιξη των αγώνων της ρεγκάτας από φουσκωτό σκάφος, χωρίς αυτή τη φορά να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος.
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