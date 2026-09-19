Βίντεο: Υποβασταζόμενος από δύο άτομα στο Σανχένχο της Ισπανίας ο Χουάν Κάρλος

Juan Carlos I disfruta de una cena entre amigos y familiares en Galicia pic.twitter.com/G7L1PgV1D1 — EL MUNDO (@elmundoes) September 19, 2026

Ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρίσκεται στη Γαλικία με αφορμή την καθιερωμένη παρουσία του στη Ρεγκάτα Χουάν Κάρλος. Η παραμονή του στο Σανχένχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και βραδινή έξοδο στη θάλασσα, συνεχίζοντας μια συνήθεια που διατηρεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.