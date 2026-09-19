Βίντεο: Υποβασταζόμενος από δύο άτομα στο Σανχένχο της Ισπανίας ο Χουάν Κάρλος
ΚΟΣΜΟΣ
Χουάν Κάρλος Ισπανία Λιμάνι

Βίντεο: Υποβασταζόμενος από δύο άτομα στο Σανχένχο της Ισπανίας ο Χουάν Κάρλος

O 88χρονος επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι με περίπου 30 προσκεκλημένους

Βίντεο: Υποβασταζόμενος από δύο άτομα στο Σανχένχο της Ισπανίας ο Χουάν Κάρλος
Ο Χουάν Κάρλος επέστρεψε στο Σανχένχο της Ισπανίας για ακόμη μία σύντομη παραμονή, με την άφιξή του στη Γαλικία να καταγράφεται από τις κάμερες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας εμφανίζεται να φτάνει στο λιμάνι και να κινείται υποβασταζόμενος από δύο άτομα, ενώ δέχεται βοήθεια και κατά την κάθοδό του από τις σκάλες. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 88χρονος τέως μονάρχης επιβιβάστηκε στο σκάφος «Deiramar Dos», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι με περίπου 30 προσκεκλημένους.

Ο πατέρας του βασιλιά Φελίπε βρίσκεται στη Γαλικία με αφορμή την καθιερωμένη παρουσία του στη Ρεγκάτα Χουάν Κάρλος. Η παραμονή του στο Σανχένχο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, και βραδινή έξοδο στη θάλασσα, συνεχίζοντας μια συνήθεια που διατηρεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Στην οικογενειακή συνάντηση συμμετείχαν η κόρη του, Ινφάντα Έλενα, η αδελφή του Μαργαρίτα ντε Μπορμπόν, καθώς και μέλη της οικογένειάς της. Παρών ήταν επίσης ο στενός φίλος του Χουάν Κάρλος και οικοδεσπότης του στο Σανχένχο, Πέδρο Κάμπος.

Από τη συνάντηση απουσίαζαν τα περισσότερα εγγόνια του τέως βασιλιά, καθώς αρκετά από τα νεότερα μέλη της οικογένειας είχαν ήδη προγραμματισμένες υποχρεώσεις και ταξίδια.

Ο Χουάν Κάρλος παρακολούθησε την εξέλιξη των αγώνων της ρεγκάτας από φουσκωτό σκάφος, χωρίς αυτή τη φορά να συμμετάσχει ο ίδιος ως αγωνιζόμενος.

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης