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Η Άστον Βίλα 3-2 στην έδρα της Τότεναμ και βύθισε ακόμη περισσότερο τους Λονδρέζους, δείτε τα γκολ
Η Άστον Βίλα 3-2 στην έδρα της Τότεναμ και βύθισε ακόμη περισσότερο τους Λονδρέζους, δείτε τα γκολ
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Τουλάχιστον, έβαλε γκολ! Κάθε πέρυσι και καλύτερα για την Τότεναμ, που απογοήτευσε ξανά, χάνοντας αυτή τη φορά 3-2 εντός έδρας από την Άστον Βίλα, η οποία από τη μεριά της έκανε σεφτέ στη φετινή Premier League.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε το προβάδισμα με κοντινή προσπάθεια του Μανζάμπι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Τζάκσον να διπλασιάζει τα τέρματά της με εξαιρετικό σκαστό σουτ στο 67'.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ένα απίθανο μακρινό σουτ του Μπουεντία στο 79' σφράγισε το διπλό για τη Βίλα, με τους Spurs να μειώνουν με το πρώτο τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα στο 86', όταν ο Γκάλαχερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από γύρισμα του Κουντούς.
Ο Φαν Χέκε μείωσε περαιτέρω με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μάντισον στο 90+8' αλλά ήταν πια αργά, με την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να μένει στη 18η θέση της βαθμολογίας με δύο μόλις βαθμούς...
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ, 90'+8' Φαν Χέκε - 45'+2' Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 79' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 19/09
Έβερτον-Ίπσουιτς 19/09
Νιούκαστλ-Χαλ 19/09
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/09
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε το προβάδισμα με κοντινή προσπάθεια του Μανζάμπι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Τζάκσον να διπλασιάζει τα τέρματά της με εξαιρετικό σκαστό σουτ στο 67'.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ένα απίθανο μακρινό σουτ του Μπουεντία στο 79' σφράγισε το διπλό για τη Βίλα, με τους Spurs να μειώνουν με το πρώτο τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα στο 86', όταν ο Γκάλαχερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από γύρισμα του Κουντούς.
Ο Φαν Χέκε μείωσε περαιτέρω με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μάντισον στο 90+8' αλλά ήταν πια αργά, με την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να μένει στη 18η θέση της βαθμολογίας με δύο μόλις βαθμούς...
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ, 90'+8' Φαν Χέκε - 45'+2' Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 79' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 19/09
Έβερτον-Ίπσουιτς 19/09
Νιούκαστλ-Χαλ 19/09
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/09
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/09
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/09
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/09
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Μπρέντφορντ 9 -5αγ.
Λιντς 8
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7 -5αγ.
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Νιούκαστλ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4 -5αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2 -5αγ.
Φούλαμ 1
Κόβεντρι 0
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/09
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/09
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Μπρέντφορντ 9 -5αγ.
Λιντς 8
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7 -5αγ.
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Νιούκαστλ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4 -5αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2 -5αγ.
Φούλαμ 1
Κόβεντρι 0
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