Παναγιώτης Φώτης: Ποιος είναι ο 15χρονος «killer» του Παναθηναϊκού που έβαλε πέντε γκολ στην Καλαμάτα

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Ο 15χρονος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Κ17 του Παναθηναϊκού με 8-0 απέναντι στην Καλαμάτα, καθώς πέτυχε πέντε από τα οκτώ τέρματα της ομάδας του Ηλία Κολοβού.Και το έκανε πριν καν συμπληρωθούν 54 λεπτά αγώνα.Πέντε γκολ σε 53 λεπτάΟ Φώτης άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, εκτελώντας εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Νίκας.Έξι λεπτά αργότερα χτύπησε ξανά. Ο Λαπούσι τον βρήκε με κάθετη πάσα και ο νεαρός επιθετικός τελείωσε τη φάση για το 2-0.Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε πριν από το ημίωρο. Στο 28′ ο Δούκας κέρδισε νέο πέναλτι και ο Φώτης ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.Ούτε εκεί όμως σταμάτησε.Στο 50′ αξιοποίησε την πάσα του Δούκα και πέτυχε το τέταρτο προσωπικό του τέρμα, ενώ μόλις τρία λεπτά αργότερα σκόραρε με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Κόκκινου, φτάνοντας τα πέντε γκολ στο ίδιο παιχνίδι.Τα υπόλοιπα τέρματα του Παναθηναϊκού πέτυχαν οι Αγιοβλασίτης, Κόκκινος και Γεωργούσης, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο εμφατικό 8-0.Ποιος είναι ο Παναγιώτης ΦώτηςΟ Παναγιώτης Φώτης έχει γεννηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2010 στο Μαρούσι και αγωνίζεται ως επιθετικός.Παρά το νεαρό της ηλικίας του, βρίσκεται ήδη αρκετά χρόνια στις οργανωμένες ακαδημίες.