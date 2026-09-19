Συγκινητική αφιέρωση ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ στην 15χρονη Άννα-Μαρία που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, δείτε βίντεο

Η παίκτρια του δικέφαλου του Βορρά άνοιξε το σκορ για την ομάδα της από κοντά στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και αφού πανηγύρισε με τις συμπαίκτριές της έτρεξε στον πάγκο, όπου ένα μέλος του σταφ της έδωσε μία μπλούζα με φωτογραφία της ανήλικης