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Συγκινητική αφιέρωση ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ στην 15χρονη Άννα-Μαρία που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, δείτε βίντεο
Συγκινητική αφιέρωση ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ στην 15χρονη Άννα-Μαρία που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο, δείτε βίντεο
Η παίκτρια του δικέφαλου του Βορρά άνοιξε το σκορ για την ομάδα της από κοντά στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και αφού πανηγύρισε με τις συμπαίκτριές της έτρεξε στον πάγκο, όπου ένα μέλος του σταφ της έδωσε μία μπλούζα με φωτογραφία της ανήλικης
Μία συγκινητική αφιέρωση έκανε η ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Γκατσανίτσα, το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9) μετά το γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Συγκεκριμένα, η παίκτρια του δικέφαλου του Βορρά άνοιξε το σκορ για την ομάδα της από κοντά στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και αφού πανηγύρισε με τις συμπαίκτριές της έτρεξε στον πάγκο, όπου ένα μέλος του σταφ της έδωσε μία μπλούζα με φωτογραφία της 15χρονης Άννας-Μαρίας, η οποία έπαιζε ποδόσφαιρο στη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ και είχε χάσει τη ζωή της μετά από τροχαίο πριν από μερικούς μήνες, και την ύψωσε ψηλά στον ουρανό.
Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη σκοτώθηκε στις 10 Ιουλίου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ όπου έπαιζε στη Β' κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, και κατά τον γυρισμό τους στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της με την ανήλικη συνεπιβάτιδα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Το «αντίο» του ΠΑΟΚ στην 15χρονη Άννα-Μαρία:
Μετά την είδηση για τον χαμό της 15χρονης αθλήτρια ο ΠΑΟΚ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
Συγκεκριμένα, η παίκτρια του δικέφαλου του Βορρά άνοιξε το σκορ για την ομάδα της από κοντά στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και αφού πανηγύρισε με τις συμπαίκτριές της έτρεξε στον πάγκο, όπου ένα μέλος του σταφ της έδωσε μία μπλούζα με φωτογραφία της 15χρονης Άννας-Μαρίας, η οποία έπαιζε ποδόσφαιρο στη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ και είχε χάσει τη ζωή της μετά από τροχαίο πριν από μερικούς μήνες, και την ύψωσε ψηλά στον ουρανό.
Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη σκοτώθηκε στις 10 Ιουλίου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ όπου έπαιζε στη Β' κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, και κατά τον γυρισμό τους στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της με την ανήλικη συνεπιβάτιδα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Το «αντίο» του ΠΑΟΚ στην 15χρονη Άννα-Μαρία:
Μετά την είδηση για τον χαμό της 15χρονης αθλήτρια ο ΠΑΟΚ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
-Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
- Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
- Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…
Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».
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