Από τον Ομπράντοβιτς στον Μοντέρο και από τον Σορτς στον Γουόκαπ – Τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της Euroleague 26/27
SPORTS

Από τον Ομπράντοβιτς στον Μοντέρο και από τον Σορτς στον Γουόκαπ – Τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της Euroleague 26/27

Η Euroleague επιστρέφει, η σεζόν 2026/27 στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι έτοιμη να ξεκινήσει και να φέρει μαζί της πολλές αλλαγές, πλούσιο θέαμα και ακόμη περισσότερες συναρπαστικές μάχες μέχρι το Final Four του ερχόμενου Μαΐου

Από τον Ομπράντοβιτς στον Μοντέρο και από τον Σορτς στον Γουόκαπ – Τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της Euroleague 26/27
Οι δύο ελληνικές ομάδες (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) έχουν ξανά στόχο να πρωταγωνιστήσουν, όμως ο ανταγωνισμός έχει ανέβει αρκετά και το έργο τους μόνο εύκολο δεν αναμένεται να είναι.

Τα ποσά έχουν εκτοξευτεί, οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και το θέαμα αναμένεται πιο πλούσιο από ποτέ. Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ, όμως, ποια είναι τα μεγαλύτερα ερωτήματα που περιμένουν απάντηση στα παρκέ και αναμένεται να κρίνουν ακόμη και ολόκληρη την κατάληξη της διοργάνωσης και τον τελικό νικητή αυτής;

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