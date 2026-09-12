Άρης: Έκλεισε ο Μπρούμα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη
SPORTS
Μπρούμα Άρης

Άρης: Έκλεισε ο Μπρούμα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει με τον Μπρούμα και τον περιμένει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (14/9) για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές

Άρης: Έκλεισε ο Μπρούμα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ποδοσφαιριστής του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρούμα με την «κίτρινη» ΠΑΕ να επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή.

Οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει σε όλα με τον 31χρονο εξτρέμ για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο ο Μπρούμα θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Πορτογάλος γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού έχει αγωνιστεί σε αυτό με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είχε παίξει με τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 2020-2021 κάνοντας 33 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 ασίστ. Ακόμη έχει αγωνιστεί σε Μπράγκα, Γαλατασαράι, Αϊντχόφεν, Λειψία, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπότινγκ, Μπενφίκα, Φενέρμπαχτσε και Γκαζιάντεσπορ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης