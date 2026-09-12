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Άρης: Έκλεισε ο Μπρούμα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Άρης: Έκλεισε ο Μπρούμα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει με τον Μπρούμα και τον περιμένει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (14/9) για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές
Ποδοσφαιριστής του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρούμα με την «κίτρινη» ΠΑΕ να επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή.
Οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει σε όλα με τον 31χρονο εξτρέμ για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο ο Μπρούμα θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.
Ο Πορτογάλος γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού έχει αγωνιστεί σε αυτό με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είχε παίξει με τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 2020-2021 κάνοντας 33 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 ασίστ. Ακόμη έχει αγωνιστεί σε Μπράγκα, Γαλατασαράι, Αϊντχόφεν, Λειψία, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπότινγκ, Μπενφίκα, Φενέρμπαχτσε και Γκαζιάντεσπορ.
Οι Θεσσαλονικείς τα έχουν βρει σε όλα με τον 31χρονο εξτρέμ για συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο ο Μπρούμα θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.
Ο Πορτογάλος γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού έχει αγωνιστεί σε αυτό με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είχε παίξει με τα ερυθρόλευκα τη σεζόν 2020-2021 κάνοντας 33 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 ασίστ. Ακόμη έχει αγωνιστεί σε Μπράγκα, Γαλατασαράι, Αϊντχόφεν, Λειψία, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπότινγκ, Μπενφίκα, Φενέρμπαχτσε και Γκαζιάντεσπορ.
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