Δείτε βίντεο: Ο Θεοδωρόπουλος διαφημίζει το ιατρείο του, χαρακτήριζε «θείο δώρο» τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Να κλείσει το ιατρείο της συζύγου του Ιωάννας Γάκα, εισηγείται ο ΙΣΑ και επέβαλε πρόστιμο 73.000 ευρώ





Σε νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος δεν δίσταζε να χαρακτηρίσει τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ μέσω της συσκευής «Smart M-Cell 2» ως πραγματικό «θείο δώρο» για την υγεία.







Εικαζόταν σημαντική βελτίωση στις καρδιολογικές εξετάσεις και τη συνολική λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στην οστεοπόρωση και σε άλλες παθήσεις.







Η μαρτυρία ασθενούς με ρευματοειδή αρθρίτιδα Το διαφημιστικό βίντεο ενισχύεται με την προσωπική εξιστόρηση μιας γυναίκας που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όπως υποστηρίζει η ίδια, η θεραπεία «αναζωογόνησης του σκελετού» οδήγησε σε ορατή βελτίωση στα δάχτυλα των χεριών της, γεγονός που τη βοήθησε ιδιαίτερα καθώς παίζει μουσικά όργανα.



«Βοήθησε όλο μου το σώμα να γίνει πιο ευλύγιστο και πιο νεανικό. Ένιωσα ένα κύμα ενέργειας σε όλη μου την ύπαρξη, νιώθεις τα κύτταρά σου να δουλεύουν σκληρά, υπερωρίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.



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Ο ΙΣΑ εισηγείται να κλείσει το ιατρείο της Γάκα Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από την πρώτη στιγμή είχε



Σημειώνεται πως στο ιστορικό του μηχανήματος έχει καταγραφεί λειτουργία για 42 λεπτά. Οι Αρχές είχαν ζητήσει από την Ιωάννα Γάκα να κάνει επίδειξη της λειτουργίας του εν λόγω μηχανήματος, προκειμένου η Επιτροπή του ΙΣΑ να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα.



Το μηχάνημα κατά την συγκεκριμένη διαδικασία επιδείξεως κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς.



Στο επίκεντρο της δημοσιότητας και του ιατρικού ελέγχου βρίσκονται οι ισχυρισμοί και οι διαφημιστικές προβολές του Ηλία Θεοδωρόπουλου σχετικά με πρωτοποριακές, όπως τις παρουσίαζε, ιατρικές υπηρεσίες της Stem Cell στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.Σε νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος δεν δίσταζε να χαρακτηρίσει τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ μέσω της συσκευής «Smart M-Cell 2» ως πραγματικό «θείο δώρο» για την υγεία.Στις τοποθετήσεις του, παρουσίαζε μια ιδιαίτερα ελκυστική εικόνα για την αποτελεσματικότητα των εν λόγω θεραπειών, ισχυριζόμενος ότι τουλάχιστον 200 άτομα είδαν θεαματική βελτίωση σε σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν.Εικαζόταν σημαντική βελτίωση στις καρδιολογικές εξετάσεις και τη συνολική λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στην οστεοπόρωση και σε άλλες παθήσεις.Το διαφημιστικό βίντεο ενισχύεται με την προσωπική εξιστόρηση μιας γυναίκας που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όπως υποστηρίζει η ίδια, η θεραπεία «αναζωογόνησης του σκελετού» οδήγησε σε ορατή βελτίωση στα δάχτυλα των χεριών της, γεγονός που τη βοήθησε ιδιαίτερα καθώς παίζει μουσικά όργανα.«Βοήθησε όλο μου το σώμα να γίνει πιο ευλύγιστο και πιο νεανικό. Ένιωσα ένα κύμα ενέργειας σε όλη μου την ύπαρξη, νιώθεις τα κύτταρά σου να δουλεύουν σκληρά, υπερωρίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.Η συγκεκριμένη ασθενής έχει ήδη υποβληθεί στη θεραπεία δύο φορές. Μάλιστα, στο βίντεο προαναγγέλλεται ότι, επειδή δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα των έξι μηνών για την επαναληπτική συνεδρία, πρόκειται να υποβληθεί σε μια διαφορετική θεραπεία «γενικής αναζωογόνησης», ενώ η ίδια επιμένει πως οι μέθοδοι αυτοί δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως παρενέργεια.Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια μόνο για απλό παθολογικό ιατρείο, θέση την οποία επιβεβαίωσαν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, καθώς και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).Σημειώνεται πως στο ιστορικό του μηχανήματος έχει καταγραφεί λειτουργία για 42 λεπτά. Οι Αρχές είχαν ζητήσει από την Ιωάννα Γάκα να κάνει επίδειξη της λειτουργίας του εν λόγω μηχανήματος, προκειμένου η Επιτροπή του ΙΣΑ να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα.Το μηχάνημα κατά την συγκεκριμένη διαδικασία επιδείξεως κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς.

Συνεπώς, οι Αρχές πιστεύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, αφού υπήρχε η σχετική ένδειξη στο ιστορικό.



Έτσι, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ εισηγήθηκε να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης Ιωάννας Γάκα (συστεγαζόμενο με του συζύγου της) και της επέβαλε πρόστιμο 73.000 ευρώ.



Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα και έως τότε είναι κρατούμενοι.