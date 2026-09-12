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Η Βαγδάτη συμφώνησε σε κοινή έρευνα με το Ιράν για πεδία που χρησιμοποιούνται στην εκτόξευση drones
Η Βαγδάτη συμφώνησε σε κοινή έρευνα με το Ιράν για πεδία που χρησιμοποιούνται στην εκτόξευση drones
Η έρευνα θα εξετάσει τι συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης κοντά στην περιοχή των συνόρων
Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Φάλεχ αλ-Ζαΐντι συμφώνησε σε ένα ιρανικό αίτημα για μία κοινή έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα Ιράκ-Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού.
Η έρευνα θα εξετάσει τι συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης κοντά στην περιοχή των συνόρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά τη χρήση τους για επιθέσεις κατά του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.
Η έρευνα θα εξετάσει τι συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης κοντά στην περιοχή των συνόρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά τη χρήση τους για επιθέσεις κατά του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.
Iraq agrees to Iranian request to jointly investigate existence of drone launchers on the border between the two countries, the Iraqi army says. pic.twitter.com/y4ASdiBZlC— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 12, 2026
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