Η Βαγδάτη συμφώνησε σε κοινή έρευνα με το Ιράν για πεδία που χρησιμοποιούνται στην εκτόξευση drones
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράκ Ιράν Έρευνα drones

Η Βαγδάτη συμφώνησε σε κοινή έρευνα με το Ιράν για πεδία που χρησιμοποιούνται στην εκτόξευση drones

Η έρευνα θα εξετάσει τι συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης κοντά στην περιοχή των συνόρων

Η Βαγδάτη συμφώνησε σε κοινή έρευνα με το Ιράν για πεδία που χρησιμοποιούνται στην εκτόξευση drones
Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί Φάλεχ αλ-Ζαΐντι συμφώνησε σε ένα ιρανικό αίτημα για μία κοινή έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης drones κοντά στα σύνορα Ιράκ-Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η έρευνα θα εξετάσει τι συνθήκες γύρω από τον εντοπισμό πεδίων εκτόξευσης κοντά στην περιοχή των συνόρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά τη χρήση τους για επιθέσεις κατά του αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία.

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