Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Βίντεο: Η Νταγιάνα Γιαστρέμσκα δείχνει το κατεστραμμένο, από βομβαρδισμό, σπίτι της στην Οδησσό
Βίντεο: Η Νταγιάνα Γιαστρέμσκα δείχνει το κατεστραμμένο, από βομβαρδισμό, σπίτι της στην Οδησσό
Η τενίστρια από την Ουκρανία ανέβασε το βίντεο και σχολίασε την απόφαση της WTA να αγωνίζονται αθλητές από τη Ρωσία
Η τενίστρια Νταγιάνα Γιαστρέμσκα ανέβασε βίντεο στα social, στο οποίο δείχνει το σπίτι της να φλέγεται και την πολυκατοικία στην οποία μένει στην Οδησσό να είναι κατεστραμμένη.
Η 26χρονη αθλήτρια από την Ουκρανία (Νο45 στην παγκόσμια κατάταξη, είχε φτάσει έως και το Νο21) έκανε αναφορά και στην Ομοσπονδία Τένις (WTA) λόγω της απόφασης που υπάρχει να αγωνίζονται σε όλες τις διοργανώσεις αθλητές από τη Ρωσία.
«Έτσι μοιάζει ο ''ρωσικός κόσμος'': Ένα απευθείας πλήγμα από πύραυλο κρουζ τύπου Kalibr. Ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά μας στην Οδησσό. Το μόνο που σώθηκε ήταν μια πετσέτα του Roland Garros. Συμβολικό.
Ένα κομμάτι του παγκόσμιου τένις επέζησε από ρωσικό πύραυλο. Το σπίτι μας, όχι.
WTA, ITF reviews, δείτε αυτές τις εικόνες μέσα από τα δικά μας μάτια. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της «ουδετερότητάς» σας από την ουκρανική πλευρά του γηπέδου» έγραψε η Γιαστρέμσκα.
Η 26χρονη αθλήτρια από την Ουκρανία (Νο45 στην παγκόσμια κατάταξη, είχε φτάσει έως και το Νο21) έκανε αναφορά και στην Ομοσπονδία Τένις (WTA) λόγω της απόφασης που υπάρχει να αγωνίζονται σε όλες τις διοργανώσεις αθλητές από τη Ρωσία.
«Έτσι μοιάζει ο ''ρωσικός κόσμος'': Ένα απευθείας πλήγμα από πύραυλο κρουζ τύπου Kalibr. Ένας ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε το διαμέρισμά μας στην Οδησσό. Το μόνο που σώθηκε ήταν μια πετσέτα του Roland Garros. Συμβολικό.
Ένα κομμάτι του παγκόσμιου τένις επέζησε από ρωσικό πύραυλο. Το σπίτι μας, όχι.
WTA, ITF reviews, δείτε αυτές τις εικόνες μέσα από τα δικά μας μάτια. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της «ουδετερότητάς» σας από την ουκρανική πλευρά του γηπέδου» έγραψε η Γιαστρέμσκα.
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