Συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο, προσπάθησε να ξεφύγει όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη, κάνναβη, MDMA, κεταμίνη και χάπια Ecstasy





Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, οι οποίοι εντόπισαν τον 26χρονο να κινείται πεζός κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής.







Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν:



26,7 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 21 συσκευασίες,



μικροποσότητα MDMA,

μικροποσότητα κεταμίνης,

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Ο 26χρονος προσήχθη και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.



Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά.



Ειδικότερα, κατασχέθηκαν 75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, 2 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης και ακόμη τέσσερα ναρκωτικά δισκία Ecstasy.



Ένας 26χρονος συνελήφθη σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στη Μύκονο , κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και απείθεια, στο πλαίσιο έρευνας των αστυνομικών για υπόθεση ναρκωτικών στο νησί.Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, οι οποίοι εντόπισαν τον 26χρονο να κινείται πεζός κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής.Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, όταν ο 26χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε έλεγχο, αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή, απορρίπτοντας στο έδαφος ποσότητες ναρκωτικών.Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν:26,7 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 21 συσκευασίες,5,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, σε 7 συσκευασίες,μικροποσότητα MDMA,μικροποσότητα κεταμίνης,τέσσερα ναρκωτικά δισκία Ecstasy.Ο 26χρονος προσήχθη και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του.Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά.Ειδικότερα, κατασχέθηκαν 75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, 2 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης και ακόμη τέσσερα ναρκωτικά δισκία Ecstasy.

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 ευρώ, 50 δολάρια ΗΠΑ και 30 λίρες Αγγλίας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.



Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα ευρήματα κατασχέθηκαν και θα αποτελέσουν μέρος της σχετικής δικογραφίας.



Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και απείθεια.



Η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών.