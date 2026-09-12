«Δεν έχω καμία σχέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη» λέει ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλίας Θεοδωρόπουλος Γιώργος Μαζωνάκης

«Δεν έχω καμία σχέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη» λέει ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κάνει λόγο για σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας και χαρακτηρίζει απολύτως αναληθή τα δημοσιεύματα

«Δεν έχω καμία σχέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη» λέει ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος
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Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που τον συνδέουν με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Με ανάρτησή του, ο κ. Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι η σύνδεσή του με το τραγικό περιστατικό είναι «απολύτως αναληθής» και αποδίδει την αναφορά στο πρόσωπό του σε σύγχυση λόγω συνωνυμίας.

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα δυσάρεστο και απαράδεκτο» το γεγονός ότι, όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, αναπαράγονται χωρίς διασταύρωση σοβαρές ανακρίβειες που πλήττουν την προσωπική και επαγγελματική του υπόσταση.


Αναλυτικά η ανάρτηση του

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία στις μέρες μας δεν είναι πλέον δεδομένη: Δημοσιεύματα και αναρτήσεις που με συνδέουν με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι απολύτως αναληθή και οφείλονται σε σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας.

Είμαι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ουδεμία σχέση έχω με το ιατρικό επάγγελμα, το συγκεκριμένο περιστατικό ή τα πρόσωπα που αναφέρονται.

Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο και απαράδεκτο να αναπαράγονται άκριτα, χωρίς την στοιχειώδη διασταύρωση, τόσο σοβαρές ανακρίβειες, οι οποίες θίγουν ευθέως την προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, στις μέρες μας, η εύκολη καταδίκη, η στοχοποίηση και η άκριτη αναπαραγωγή πληροφοριών φαίνεται να υποκαθιστούν την υπευθυνότητα, την ψυχραιμία και την αναζήτηση της αλήθειας.
Η κοινωνική συνοχή και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός απαιτούν περισσότερη υπευθυνότητα και λιγότερη ανθρωποφαγία.

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«Δεν έχω καμία σχέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη» λέει ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Ηλίας Θεοδωρόπουλος
8 ΣΧΟΛΙΑ

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