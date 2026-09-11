Εξιτήριο για τον Καρέτσα μετά την κατάρρευσή κόντρα στη Βιγιαρεάλ, «τεράστια ανακούφιση» λέει η μητέρα του
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Μητέρα Αφυδάτωση Βιγιαρεάλ

Εξιτήριο για τον Καρέτσα μετά την κατάρρευσή κόντρα στη Βιγιαρεάλ, «τεράστια ανακούφιση» λέει η μητέρα του

Οι πρώτες εξετάσεις είχαν δείξει ότι το πρόβλημα του Κωνσταντίνου Καρέτσα με το κυκλοφορικό προκλήθηκε από αφυδάτωση

Εξιτήριο για τον Καρέτσα μετά την κατάρρευσή κόντρα στη Βιγιαρεάλ, «τεράστια ανακούφιση» λέει η μητέρα του
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Όλοι πάγωσαν όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στη Βίγιαρεαλ, έκατσε στο έδαφος και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις ώστε να φανεί τι προκάλεσε αυτή τη ζαλάδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι πρόκειται για αφυδάτωση που δημιούργησε δυσφορία στον Έλληνα μεσοεπιθετικό, με τον ίδιο να μένει στο νοσοκομείο για να γίνουν αναλυτικές εξετάσεις και να αποκλειστεί κάθε πιθανό σενάριο.

Εν τέλει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε το εξιτήριο και η μητέρα του, Ειρήνη παραχώρησε δηλώσεις σε βελγικά ΜΜΕ για την κατάσταση του γιου της: «Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο».


Πηγή: gazzetta.gr
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