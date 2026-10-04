Μόντριτς για τη συντριβή της Κροατίας από την Αγγλία με 7-0: «Πρώτη φορά νιώθω τέτοια ντροπή»
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Μόντριτς για τη συντριβή της Κροατίας από την Αγγλία με 7-0: «Πρώτη φορά νιώθω τέτοια ντροπή»

Ο Κροάτης μέσος έκανε σκληρή κριτική μετά την βαριά εντός έδρας ήττα από την Αγγλία με 7-0

Μόντριτς για τη συντριβή της Κροατίας από την Αγγλία με 7-0: «Πρώτη φορά νιώθω τέτοια ντροπή»
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Μια από τις πιο δύσκολες βραδιές της πρόσφατης ιστορίας της έζησε η Κροατία, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 7-0 από την Αγγλία στη Ριέκα για τους ομίλους του Nations League.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις τάξεις της εθνικής ομάδας, με τον Λούκα Μόντριτς να μην κρύβει την απογοήτευση και την οργή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Ο αρχηγός της Κροατίας, ο οποίος συμπλήρωσε 205 συμμετοχές με το εθνόσημο, έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση στα 20 χρόνια παρουσίας του στην Εθνική.


«Είμαι εδώ 20 χρόνια, αλλά για πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από έναν αγώνα», ανέφερε αρχικά. Ο έμπειρος μέσος στάθηκε ιδιαίτερα στην αδυναμία της Κροατίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα της ομάδας δεν ήταν αυτή που αρμόζει στο επίπεδό της.


Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο έτσι, έμοιαζε σαν να είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες λιγότερους. Μπορείς να χάσεις ή να παίξεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος  και αυτή τη στιγμή είναι.  Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να χάνουμε έτσι και να σπαταλάμε τη φήμη που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απαράδεκτο... ήταν μια καταστροφική βραδιά για την Κροατία».
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