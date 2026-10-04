Μόντριτς για τη συντριβή της Κροατίας από την Αγγλία με 7-0: «Πρώτη φορά νιώθω τέτοια ντροπή»
Ο Κροάτης μέσος έκανε σκληρή κριτική μετά την βαριά εντός έδρας ήττα από την Αγγλία με 7-0
Το αποτέλεσμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις τάξεις της εθνικής ομάδας, με τον Λούκα Μόντριτς να μην κρύβει την απογοήτευση και την οργή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Ο αρχηγός της Κροατίας, ο οποίος συμπλήρωσε 205 συμμετοχές με το εθνόσημο, έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση στα 20 χρόνια παρουσίας του στην Εθνική.
«Είμαι εδώ 20 χρόνια, αλλά για πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από έναν αγώνα», ανέφερε αρχικά. Ο έμπειρος μέσος στάθηκε ιδιαίτερα στην αδυναμία της Κροατίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα της ομάδας δεν ήταν αυτή που αρμόζει στο επίπεδό της.
🇭🇷😬🗣️ | Luka Modrić after Croatia’s 7-0 defeat to England: “It’s hard to explain a performance like that without fouls, aggression, or team spirit. I’ve been here for 20 years, but for the first time, I’m ashamed after a match. “You can lose when the opponent is stronger, but to lose like this and ruin the reputation we’ve earned over the years is unacceptable. I’m so ashamed. “It was a catastrophic night. We shouldn’t point fingers or look for someone to blame. We must be united. “We’ve recovered from difficult situations and heavy defeats before, but I’ve never felt like this after a match with the national team.” — Sportske Novosti— Milan Xtra (@MilanXtra) October 4, 2026
Luka Modric: "İkili mücadelelerin, faullerin, agresifliğin, birlikteliğin olmadığı böyle bir performansa açıklama bulmak çok zor... 20 yıldır buradayım ama ilk kez bir maçtan sonra utanıyorum." https://t.co/vUqBqGP5qq— De Marke Sports (@demarkesports) October 4, 2026
Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο έτσι, έμοιαζε σαν να είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες λιγότερους. Μπορείς να χάσεις ή να παίξεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος και αυτή τη στιγμή είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να χάνουμε έτσι και να σπαταλάμε τη φήμη που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απαράδεκτο... ήταν μια καταστροφική βραδιά για την Κροατία».
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