Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος
Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος
Ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη συνέντευξη Τσίπρα στη ΔΕΘ
«Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.
«Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος» σχολίασε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.
«Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος» σχολίασε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.
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