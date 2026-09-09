Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος

«Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά»

τόνισε

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

«Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος» σχολίασε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.





