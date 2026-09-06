Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Από τον Πασχαλάκη στον Περέιρα: Οι πρώην του «Big-4» που ψάχνουν ακόμη ομάδα
Από τον Πασχαλάκη στον Περέιρα: Οι πρώην του «Big-4» που ψάχνουν ακόμη ομάδα
Το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι έφερε πολλές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων του «Big-4», με αρκετές προσθήκες, αλλά και σημαντικές αποχωρήσεις
Ποιοι είναι, όμως, οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν την περασμένη σεζόν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους;
Το μεταγραφικό παράθυρο έχει κλείσει ήδη στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ στην Ελλάδα η προθεσμία για την απόκτηση παικτών ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου και εκείνη για τους ελεύθερους στις 29 του ίδιου μήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το μεταγραφικό παράθυρο έχει κλείσει ήδη στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ στην Ελλάδα η προθεσμία για την απόκτηση παικτών ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου και εκείνη για τους ελεύθερους στις 29 του ίδιου μήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα