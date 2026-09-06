Από τον Πασχαλάκη στον Περέιρα: Οι πρώην του «Big-4» που ψάχνουν ακόμη ομάδα
SPORTS

Από τον Πασχαλάκη στον Περέιρα: Οι πρώην του «Big-4» που ψάχνουν ακόμη ομάδα

Το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι έφερε πολλές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων του «Big-4», με αρκετές προσθήκες, αλλά και σημαντικές αποχωρήσεις

Από τον Πασχαλάκη στον Περέιρα: Οι πρώην του «Big-4» που ψάχνουν ακόμη ομάδα
Ποιοι είναι, όμως, οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν την περασμένη σεζόν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους;

Το μεταγραφικό παράθυρο έχει κλείσει ήδη στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ στην Ελλάδα η προθεσμία για την απόκτηση παικτών ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου και εκείνη για τους ελεύθερους στις 29 του ίδιου μήνα.

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