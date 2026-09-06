Πακέτο Μητσοτάκη με «κουμπαρά» για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια

Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους - Επιπλέον 1.000 ευρώ στους πολύτεκνους - Κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ τον χρόνο για αποταμιευτικό λογαριασμό παιδιών - Στόχος μείωσης του κόστους ρεύματος κατά 30% σε τρία χρόνια - «Σπίτι μου ΙΙΙ» με 2 δισ. ευρώ και φόρος 15% στους αγοραστές ακινήτων από τρίτες χώρες