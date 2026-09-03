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The Football Show: Ο Μάικ Μπατίστ για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού και η ανάλυση των μεταγραφών του Big-4
SPORTS
The Football Show Εκπομπή Αζεντίν Ουναΐ Λίον Μπέιλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

The Football Show: Ο Μάικ Μπατίστ για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού και η ανάλυση των μεταγραφών του Big-4

Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας

Ουναΐ, Μπέιλι και ανάλυση των μεταγραφών του BIG-4 - The Football Show by Stoiximan
The Football Show: Ο Μάικ Μπατίστ για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού και η ανάλυση των μεταγραφών του Big-4
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας. 

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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