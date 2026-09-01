Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το σοκ στη Ντόρτμουντ και ο παίκτης που μπορεί να τον… αντικαταστήσει!
Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το σοκ στη Ντόρτμουντ και ο παίκτης που μπορεί να τον… αντικαταστήσει!
Η σοκαριστική είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια φαίνεται πως φέρνει άμεσα νέα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ντόρτμουντ, με το όνομα του Τζέιντον Σάντσο να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ξεκίνημά του με τους Βεστφαλούς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στη Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο. Μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας είχε προλάβει να δείξει το ταλέντο του, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, προτού αποχωρήσει τραυματίας και τεθεί εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
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