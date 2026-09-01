Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το σοκ στη Ντόρτμουντ και ο παίκτης που μπορεί να τον… αντικαταστήσει!
SPORTS

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το σοκ στη Ντόρτμουντ και ο παίκτης που μπορεί να τον… αντικαταστήσει!

Η σοκαριστική είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια φαίνεται πως φέρνει άμεσα νέα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ντόρτμουντ, με το όνομα του Τζέιντον Σάντσο να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Το σοκ στη Ντόρτμουντ και ο παίκτης που μπορεί να τον… αντικαταστήσει!
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ξεκίνημά του με τους Βεστφαλούς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στη Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο. Μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας είχε προλάβει να δείξει το ταλέντο του, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, προτού αποχωρήσει τραυματίας και τεθεί εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.


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