The Football Show live: Ημέρα κρίσης για Πουέρτα και Ουναΐ, Μοπέ για ΠΑΟΚ, το αντίο του Μέσι
SPORTS
The Football Show Εκπομπή

The Football Show live: Ημέρα κρίσης για Πουέρτα και Ουναΐ, Μοπέ για ΠΑΟΚ, το αντίο του Μέσι

Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας

Ημέρα κρίσης για Πουέρτα και Ουναΐ, Μοπέ για ΠΑΟΚ , το αντίο του Μέσι
The Football Show live: Ημέρα κρίσης για Πουέρτα και Ουναΐ, Μοπέ για ΠΑΟΚ, το αντίο του Μέσι
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:

Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας. 

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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