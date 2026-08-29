Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Premier League: Ισοπαλία 2-2 στο Άνφιλντ για Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, μπήκε αλλαγή ο Τσιμίκας, δείτε τα γκολ
Premier League: Ισοπαλία 2-2 στο Άνφιλντ για Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, μπήκε αλλαγή ο Τσιμίκας, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Ιραόλα έμεινε και πάλι στην ισοπαλία όπως στην πρεμιέρα με τη Νιουκάστλ, πρώτη συμμετοχή φέτος για τον Έλληνα διεθνή μπακ, πρώτος βαθμός για τη Φόρεστ
Χορταστικό ματς στο Άνφιλντ με τη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ να μένουν στην ισοπαλία 2-2.
Η Φόρεστ προηγήθηκε δύο φορές αλλά οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση, ο Κώστας Τσιμίκας μπήκε στο 71' στη θέση του Κέρκεζ και κατέγραψε την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στη 2η αγωνιστική της Premier League.
Η Λίβερπουλ έχει πλέον δύο στις δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ μάλιστα (2-2 εκτός με τη Νιουκάστλ την πρώτη αγωνιστική) ενώ η Νότιγχαμ πήρε τον πρώτο της βαθμό φέτος (0-1 ήττα από τη Λιντς εντός στην πρεμιέρα).
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 24' με διαγώνιο σουτ του Εντόι και η απάντηση από τη Λίβερπουλ δόθηκε με πλασέ του Ίσακ στο 60', μετά από ασίστ του Χάκπο.
Ο Άλισον στο 70' έκανε πέναλτι στον Νέκο Γουίλιαμς και ο Γκιμπς-Γουάιτ πέτυχε το 1-2. Ένα λεπτό μετά ο Τσιμίκας μπήκε αλλαγή στη θέση του Κέρκεζ. Ο Μουνιόθ με το πρώτο του γκολ φέτος ισοφάρισε στο 82', σκορ που έμεινε έως και το τελευταίο σφύριγμα.
Η Φόρεστ προηγήθηκε δύο φορές αλλά οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση, ο Κώστας Τσιμίκας μπήκε στο 71' στη θέση του Κέρκεζ και κατέγραψε την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στη 2η αγωνιστική της Premier League.
Η Λίβερπουλ έχει πλέον δύο στις δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ μάλιστα (2-2 εκτός με τη Νιουκάστλ την πρώτη αγωνιστική) ενώ η Νότιγχαμ πήρε τον πρώτο της βαθμό φέτος (0-1 ήττα από τη Λιντς εντός στην πρεμιέρα).
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 24' με διαγώνιο σουτ του Εντόι και η απάντηση από τη Λίβερπουλ δόθηκε με πλασέ του Ίσακ στο 60', μετά από ασίστ του Χάκπο.
Ο Άλισον στο 70' έκανε πέναλτι στον Νέκο Γουίλιαμς και ο Γκιμπς-Γουάιτ πέτυχε το 1-2. Ένα λεπτό μετά ο Τσιμίκας μπήκε αλλαγή στη θέση του Κέρκεζ. Ο Μουνιόθ με το πρώτο του γκολ φέτος ισοφάρισε στο 82', σκορ που έμεινε έως και το τελευταίο σφύριγμα.
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