Premier League: Ισοπαλία 2-2 στο Άνφιλντ για Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, μπήκε αλλαγή ο Τσιμίκας, δείτε τα γκολ
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Λίβερπουλ Νότιγχαμ Φόρεστ Κώστας Τσιμίκας Premier League

Premier League: Ισοπαλία 2-2 στο Άνφιλντ για Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, μπήκε αλλαγή ο Τσιμίκας, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Ιραόλα έμεινε και πάλι στην ισοπαλία όπως στην πρεμιέρα με τη Νιουκάστλ, πρώτη συμμετοχή φέτος για τον Έλληνα διεθνή μπακ, πρώτος βαθμός για τη Φόρεστ

Premier League: Ισοπαλία 2-2 στο Άνφιλντ για Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, μπήκε αλλαγή ο Τσιμίκας, δείτε τα γκολ
Χορταστικό ματς στο Άνφιλντ με τη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ να μένουν στην ισοπαλία 2-2. 

Η Φόρεστ προηγήθηκε δύο φορές αλλά οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση, ο Κώστας Τσιμίκας μπήκε στο 71' στη θέση του Κέρκεζ και κατέγραψε την πρώτη του φετινή συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στη 2η αγωνιστική της Premier League. 

Η Λίβερπουλ έχει πλέον δύο στις δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ μάλιστα (2-2 εκτός με τη Νιουκάστλ την πρώτη αγωνιστική) ενώ η Νότιγχαμ πήρε τον πρώτο της βαθμό φέτος (0-1 ήττα από τη Λιντς εντός στην πρεμιέρα). 

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 24' με διαγώνιο σουτ του Εντόι και η απάντηση από τη Λίβερπουλ δόθηκε με πλασέ του Ίσακ στο 60', μετά από ασίστ του Χάκπο.

Ο Άλισον στο 70' έκανε πέναλτι στον Νέκο Γουίλιαμς και ο Γκιμπς-Γουάιτ πέτυχε το 1-2. Ένα λεπτό μετά ο Τσιμίκας μπήκε αλλαγή στη θέση του Κέρκεζ. Ο Μουνιόθ με το πρώτο του γκολ φέτος ισοφάρισε στο 82', σκορ που έμεινε έως και το τελευταίο σφύριγμα. 

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ: 2-2 (MD 2, 29/08/2026)

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