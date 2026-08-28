The Football Show: Πώς προκρίνεται η ΑΕΚ, οι ελπίδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ

Στο

By Stoiximan της Παρασκευής 28 Αυγούστου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:



Η ανάλυση των αντιπάλων της ΑΕΚ και live οι κληρώσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ.



Η δύσκολη επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.



Πέντερσεν, Βάργκας και Άλβαρες και οι άλλοι στόχοι του Ολυμπιακού.

Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.